Wydaje się na tę chwilę, że we wrześniu Netflix będzie stał premierami własnych seriali. Powracają "Lucyfer", "Dom z papieru", "Kierunek: Noc" i "Sex Education", więc mówimy o bardzo silnym zestawieniu produkcji oryginalnych. Co ciekawe, mogą one nieco przyćmiewać jakiekolwiek nowości, bo w jednym miesiącu dostaniemy sporo mocnych premier - to tytuły, na które czeka mnóstwo widzów.

Wracają Lucyfer, Dom z papieru oraz Kierunek: Noc

Przejęcie "Lucyfera" okazało się strzałem w dziesiątkę, bo ten dość lekki i przyjemny serial cieszy się gigantyczną popularnością na całym świecie. Zasięg Netfliksa udowodnił, że ograniczanie dostępności do serialu i sprzedawanie do niego praw pojedynczym stacjom telewizyjnym tylko szkodzi. NBC porzuciło tytuł, który przynosi Netfliksowi naprawdę obszerne grono widzów, a teraz ta historia dobiega końca, bo przed nami finałowy sezon.

"Kierunek: Noc" był określany jako najbardziej międzynarodowa produkcja Netfliksa, bo w serialu używanych jest regularnie kilka języków, w tym Polski. Grupa mieszkańców Europy musi uciekać przed światłem Słońca, które okazuje się śmiertelne dla każdego, kto go doświadczy. Finał 1. sezonu był nie lada niespodzianką i bez wątpienia historia zasługuje na dalszy ciąg. Pomimo mieszanych opinii serial oglądało sporo widzów i choć nie jest to czołówka seriali Netfliksa, to z przyjemnością wspominam seans pierwszej serii.

O "Domie z papieru" nie muszę chyba zbyt wiele pisać, bo na serial ten natknął się chyba każdy, nawet jeśli go nie oglądał lub za nim nie przepada. To kolejny przykład świetnego ruchu Netfliksa, który po sukcesie globalnej dystrybucji hiszpańskiej serii postanowił przejąć prawa i produkuje kolejne sezony. Te walczą o miano najchętniej oglądanych na platformie, a nadchodzące zamknięcie fabuły na pewno zgromadzi wielu widzów.

Ponadto we wrześniu na Netfliksie pojawią się mini-seria "Midnight Mass" oraz film "Ile warte jest ludzkie życie?". Pierwszy z tytułów to horror liczący 7 odcinków, a drugi to dramat z Michaelem Keatonem w roli głównej. Aktor wciela się w prawnika mającego zająć się ustaleniem wysokości odszkodowań dla rodzin ofiar wydarzeń z 11 września. We przyszłym miesiącu obejrzymy też "Kate" - film akcji czerpiący inspirację z "Johna Wicka".

Lista nowości na Netflix wrzesień 2021

Poniższa lista zawiera niepotwierdzone przez Netflix tytuły - daty mogą ulec zmianie

Filmy i seriale na licencji

Tytuł Tytuł oryginalny Data premiery Rok produkcji Kuroko's Basketball: sezon 3 Kuroko's Basketball 01.09.2021 2013 Rowery kontra samochody Bikes vs Cars 01.09.2021 2014 Historia nienawiści The Hatred 01.09.2021 2017 * Oszustki The Hustle 01.09.2021 2019 * Brave Animated Series Brave Animated Series: sezon 1 01.09.2021 2021 * Cemetery Junction Cemetery Junction 01.09.2021 2010 * I że ci nie odpuszczę Overboard 01.09.2021 2018 * Gorący pościg Hot Pursuit 01.09.2021 2015 * Sitting in Limbo Sitting in Limbo 01.09.2021 2020 * The Domestics The Domestics 01.09.2021 2018 * Frida Frida 01.09.2021 2002 The Grudge: Klątwa The Grudge 02.09.2021 2020 Last Christmas Last Christmas 03.09.2021 2019

Oryginalne filmy i seriale Netflix

Tytuł Tytuł oryginalny Data premiery Rodzaj Jak zostać kowbojem How to Be a Cowboy 01.09.2021 sezon 1 Q-Force Q-Force 02.09.2021 sezon 1 Klub nurkowy Dive Club 03.09.2021 sezon 1 Reksin Sharkdog 03.09.2021 sezon 1 Dom z papieru La Casa de Papel 03.09.2021 sezon 5A Odliczanie: Misja kosmiczna Inspiration4 Countdown: Inspiration4 Mission to Space 06.09.2021 sezon 1 Oktonauci: Przygody na lądzie Octonauts: Above & Beyond 07.09.2021 sezon 1 Kid Cosmic Kid Cosmic 07.09.2021 sezon 2 Kierunek: Noc Into the Night 08.09.2021 sezon 2 Mistrzowie metalu Metal Shop Masters 10.09.2021 sezon 1 Lucyfer Lucifer 10.09.2021 sezon 6 Nailed It! Nailed It! 15.09.2021 sezon 6 Squid Game Squid Game 17.09.2021 sezon 1 Imprezowa dusza Afterlife of the Party 02.09.2021 Film Ile warte jest ludzkie życie? Worth 03.09.2021 Film Sportowe opowieści: Przełamanie Untold: Breaking Point 07.09.2021 Dokument Vinterviken Vinterviken 08.09.2021 Film Braci krwi: Malcolm X i Muhammad Ali Blood Brothers: Malcolm X & Muhammad Ali 09.09.2021 Dokument Kobiety i morderca The Women and the Murderer 09.09.2021 Dokument Kate Kate 10.09.2021 Film Zwierzyna Prey 10.09.2021 Film Schumacher Schumacher 15.09.2021 Dokument Z pamiętnika niewidzialnej dziewczyny Confessions of an Invisible Girl 22.09.2021 Film My Little Pony: Nowe pokolenie My Little Pony: A New Generation 24.09.2021 Film To brzmi jak miłość Sounds Like Love 29.09.2021 Film

