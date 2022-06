Sukces Nintendo Classic Mini: NES i Nintendo Classic Mini: SNES sprawił, że i inni producenci prezentują zminiaturyzowane wersje swoich konsol do gier. Już wkrótce do sprzedaży trafi SEGA Mega Drive Mini 2.

SEGA Mega Drive 2 to konsola, z którą mam wiele miłych wspomnień. Trafiła do mnie w połowie lat 90-tych ubiegłego wieku i szybko zastąpiła Pegasusa dając dostęp do jeszcze lepszych gier, które wciągały mnie na długie godziny. Gdy w 2019 r. japońska firma zaprezentowała wersję mini konsoli - czułem lekkie rozczarowanie. Głównie dlatego, że zdecydowała się na sprzedaż miniaturki oryginalnego modelu, który znacznie odstawał od tego, z którym spędziłem kilka lat. Jednak wszystko zmienia się dzisiaj. SEGA oficjalnie prezentuje Mega Drive Mini 2, które do sprzedaży trafi z całym zestawem nowych gier - także z SEGA CD.

Podobnie jak oryginał, Mega Drive Mini 2 będzie mniejszy od swojego poprzednika. Konsolka ma wymiary: 120,8 mm x 32,3 mm x 116,5 mm. W zestawie znajdziecie kontroler, przewód USB oraz HDMI. W chwili SEGA potwierdzia 11 gier, które pojawią się na Mega Drive Mini 2. To:

Bonanza Bros.

Fantasy Zone

Magical Tarurūto-kun

Mansion of Hidden Souls

Popful Mail

Shining Force CD

Shining in the Darkness

Silpheed

Sonic the Hedgehog CD

Thunder Force IV

Virtua Racing

W sumie ma być ich ok. 50. Na liście pojawią się tytuły z SEGA/Mega-CD oraz porty gier automatowych. Konsola w Japonii zadebiutuje na rynku 27 października. Będzie ją można kupić za 10978 jenów z doliczonym podatkiem (ok. 360 zł).

SEGA Mega Drive Mini 2. Nowa odsłona konsoli jeszcze w tym roku

Gdyby jednak było wam mało plastiku, SEGA tego samego dnia zacznie sprzedawać akcesorium w postaci Megadora Tower Mini 2. To element dekoracyjny pozwalający w przeszłości połączyć konsolę Mega Drive z odtwarzaczem płyt CD. Megadora Tower Mini 2 pozwoli zamontować na niej nie tylko nowy model konsoli w wersji mini, ale także jego pierwszą wersję, która do sprzedaży trafiła w 2019 r. "Przystawkę" wyceniono na 4950 jenów (ok. 162 zł) z podatkiem. W zestawie znajdziecie także kartridż atrapę z Virtua Racing oraz miniaturową płytę atrapę z Sonic the Hedgehog CD.

Na chwilę obecną nie wiadomo, czy urządzenie trafi na zachodnie rynki. Patrząc jednak na popularność SEGA Mega Drive Mini, która można było kupić także w Polsce, można podejrzewać, że w najbliższym czasie pojawi się oficjalna zapowiedź.