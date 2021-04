Jednak z uwagi na to, że cały proces zawarcia umowy przeprowadzany jest przez stronę, a umowę i kartę SIM dostarcza Poczta Polska – która stroną umowy nie jest, więc opłata aktywacyjna 40 zł w większości przypadków będzie wymagana.

Przechodzimy teraz do zapisów zasad promocji, bo usługa WiFi Calling, VoLTE czy pakiet ESET Mobile Security udostępniany jest tylko w promocji, o czym nie przeczytamy na stronie głównej serwisu.

Osoby, które pospisują umowę na czas nieokreślony, w zasadzie nie muszą się niczego obawiać, prócz tego, że wyżej wymienione usługi przestaną działać po upływie 12 miesięcy.

Pierwsza część zapisu promocji dotyczy prawdopodobnie (nie ma wzoru umowy na stronie) planu za 16,90 zł, gdzie na stronie wyszczególniona jest sama usługa Wifi Calling w cenie, bez VoLTE. Jednak tym samym, w tym najtańszym planie nie skorzystamy też z usługi ESET Mobile Security – nie ma o niej informacji w tym fragmencie zasad promocji, za to przy opisie oferty na stronie jest.

Wszystkie trzy usługi pojawiają się w drugiej części zapisów promocji i dotyczą dwóch droższych planów dla klientów indywidualnych oraz oferty rodzinnej. Tu tak samo, bez konsekwencji skorzystamy z tych usług w umowie na czas nieokreślony.

Gorzej to wygląda jeśli podpiszemy umowę na 12 miesięcy, wtedy operator zaczyna liczyć koszty tych usług i to nie małe. Samo korzystanie z WiFi Calling i VoLTE kosztuje po 24 zł miesięcznie, razem 48 zł, czyli więcej niż każdy z abonamentów w ofercie Secure Mobile. W przypadku zerwania umowy przez klienta wcześniej niż po upływie roku, zostanie on obciążony tymi kosztami proporcjonalnie do pozostałego czasu upłynięcia okresu obowiązywania umowy.

Ponadto, w zapisach promocji widzimy dopiero, że pakiet ESET Mobile Security dostępny jest również tylko na 12 miesięcy, a zgodnie z zapisami na stronie ESET przedłużenie licencji kosztuje 17,99 zł rocznie.

Tak więc czytajmy regulaminy, bo okazuje się, że więcej z nich się dowiemy niż z samej oferty na stronie.