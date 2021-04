Oferta nju mobile zadebiutowała na rynku pod koniec 24 kwietnia 2013 roku, czyli niemal dokładnie 8 lat temu. Od tego czasu zdobyła już milion klientów (dane z zeszłego roku).

Trudno się dziwić takiej popularności – tanie nielimitowane pakiety na rozmowy i wiadomości, duże paczki danych za staż i usługi dodatkowe w postaci numeru czy internetu dodatkowego sprawiają, że do dziś ciężko znaleźć równie atrakcyjne cenowo oferty.

Przez te wszystkie lata nju mobile nieznacznie modyfikował swoją ofertę, by w końcu nabrała ona ostatecznego kształtu.

Na dziś dostępne mamy w niej 3 pakiety. Za 39 zł miesięcznie z pełnym no limit na rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 20 GB transferu na start. Po dwóch latach stażu limit ten rośnie do 60 GB. Drugi plan kosztuje 29 zł, różni się tylko pakietem danych – 10 GB na start i rośnie do 30 GB. Z kolei ostatni za 19 zł przeznaczony jest dla osób, które mało korzystają z wiadomości SMS/MMS i transferu danych – tutaj limit ustawiono na 1 GB, 3 GB po dwóch latach.

Wisienką na torcie jest tu jednak usługa – numer dodatkowy. Za 9 zł do ceny każdego z tych planów możemy dobrać numer dodatkowy, który korzysta z usług numeru głównego. Oznacza to, że w pierwszym planie za 48 zł, zapłacimy w takim przypadku 24 zł miesięcznie za jeden numer za ten sam zestaw usług. W drugim 19 zł na głowę, a w trzecim 14 zł.

Nowa oferta Nju Mobile dla trojga

Skoro powyższą opcję nazwałem wisienką na torcie, to brakuje mi już określenia do dzisiejszej nowości. Po prostu więc ją opiszę i sami to ocenicie.

Od dziś do takiej pary numerów, w każdym z planów możemy dobrać trzeci numer za 19 zł. Nie oznacza to jednocześnie, że trzeci numer wchodzi do zestawu z pustymi rękoma. Jeśli dokupimy trzeci numer do konta dopisywane jest dodatkowe 10 GB transferu danych na start.

Tak więc przy założeniu, że dopiero zaczynamy korzystać z usług nju mobile. Na start w pierwszym planie dostajemy 30 GB transferu, w drugim 20 GB i w trzecim 11 GB. Transfer ten rośnie po dwóch latach do odpowiednio 90 GB, 60 GB i 33 GB. W przypadku, gdy jesteśmy już klientem nju mobile od dwóch lat, dokupienie trzeciego numeru oznacza, że od razu skorzystamy z tak dużego limitu na koncie w każdym z planów.

Najlepiej nową oferty njusowego mobile konstrukcję ilustruje powyższa tabelka. Zerknijmy jeszcze na podobne oferty konkurencji.

Inne podobne oferty bez zobowiązania na rynku

Po pojawieniu się oferty nju mobile, konkurencja dość szybko zareagowała i udostępniła podobne oferty. Wymienię te najpopularniejsze.

Aktualnie w Plush na abonament z miesięcznym okresem wypowiedzenia możemy dokupić do numeru głównego inne numery. Jednak każdy z nich kosztuje wtedy 5 zł mniej. I tak, przy planie za 30 zł (pełen no limit na rozmowy i wiadomości oraz 25 GB transferu danych – po roku 35 GB) z dwoma dodatkowymi numerami zapłacimy 75 zł miesięcznie, czyli 25 zł na głowę.

Jest drożej niż w planie za 29 zł w nju, gdzie ten koszt za 3 numery zamyka się w kwocie 57 zł (19 zł na głowę). Wspomnieć tu jednak należy, że w odróżnieniu od nju, w Plush transfer danych nie jest do podziału. A więc po roku każdy korzysta z limitu 35 GB, w nju „tylko” 20 GB.

Oferta operatora Lajt Mobile pozwala na wykupienie planu dla 3 numerów za 64,97 zł (21,65 zł). Każdy z numerów korzysta z nielimitowanych rozmów i wiadomości SMS/MMS oraz 30 GB transferu danych od razu na start.

Ostatni z operatorów z dedykowaną ofertą dla par to Premium Mobile, ale u tego operatora możemy dokupić tylko jeden numer lub dwa numery, przy czym trzeci korzysta z najtańszego pakietu.

Tak więc można znaleźć nieco droższe opcje na rynku i z większymi paczkami danych, ale takiej oferty dla trzech numerów na koncie, za nielimitowane rozmowy stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS w kraju i w roamingu UE z pakietem 60 GB transferu danych (20 GB na głowę, co w zupełności powinno wystarczyć na miesiąc) za 19 zł za numer nie znalazłem.