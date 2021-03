Oferty bez zobowiązania na internet mobilny są szczególnie ważne i istotne dla osób, które wynajmują mieszkanie czy studentów wyjeżdżających od innego miasta, którzy to niekoniecznie chcą się wiązać na dwa lata umową, kiedy nie do końca wiedzą przez jaki czas będą przebywać w nowej lokalizacji, no i w ogóle – czy na pewno będą potrzebować dodatkowej karty na internet mobilny przez cały okres umowy.

Oczywiście, wybierając w takim przypadku ofertę na internet mobilny z miesięcznym okresem wypowiedzenia, najlepiej kierować się największą paczką danych i relatywnie niską ceną.

Transfer danych z limitem 220 GB to obecnie największa paczka danych do wykorzystania w miesiącu, jeśli chodzi o oferty bez zobowiązania. Są wprawdzie oferty Lajt Mobile, Premium Mobile czy Otvarta z 300 GB transferu w miesiącu, ale z podziałem 100 GB w dzień i 200 GB w nocy, czyli bez porównania.

Najtańszy internet mobilny bez zobowiązania

Największa paczka danych, ale czy najtańsza? To możemy sprawdzić przekładając miesięczny koszt na 1 GB transferu danych w ofercie.

W Virgin Mobile pakiet z 220 GB do wykorzystania w miesiącu kosztuje 50 zł, a więc za 1 GB płacimy 0,22 zł.

Ze wspomnianej trójki Lajt Mobile, Premium Mobile i Otvarta z pakietem 300 GB (100 GB w dzień + 200 GB w nocy), najtańszy jest Lajt Mobile w ofercie bez zobowiązania za 39,99 zł miesięcznie.

Te 100 GB do wykorzystania w dzień w przeliczeniu na 1 GB kosztuje 0,39 zł. Jedynie dla nocnych marków będzie to korzystniejsza oferta, bo licząc 300 GB wykorzystanych w miesiącu zapłacą za 1 GB 0,13 zł.

Play, który jest już właścicielem Virgin Mobile ma również pakiet bez zobowiązania w ofercie na internet mobilny na kartę. Pakiet ten kosztuje 50 zł, ale obejmuje jedynie 100 GB transferu w miesiącu na pełnej prędkości. Daje to nam 0,50 zł za 1 GB.

W Nju Mobile w abonamencie bez zobowiązania za 29 zł możemy korzystać z transferu danych na poziomie 120 GB w miesiącu, ale dopiero po dwóch latach stażu w sieci. Niemniej uwzględniając ten staż, za 1 GB zapłacimy tu 0,24 zł, czyli nadal drożej niż obecnie w Virgin Mobile.

Powyżej 100 GB dostępne do niedawna było jeszcze w Plush, teraz maksymalnie po roku stażu możemy otrzymać 80 GB transferu danych za 30 zł (0,37 zł/1 GB).

Najtańszy internet mobilny w ofercie z zobowiązaniem

Przeliczając koszt na 1 GB widać, że Virgin Mobile dokładnie przejrzał wszystkie oferty, konstruując swoją. W ofercie na internet mobilny z umową na 2 lata w Orange, za 250 GB transferu danych w miesiącu zapłacimy 59,99 zł, co daje 0,23 zł za 1 GB.

Limit 200 GB w ofercie bez urządzenia z umową na 2 lata w Play kosztuje 50 zł, czyli 0,25 zł za 1 GB. W Plusie 200 GB kosztuje 70 zł, co przekłada się na 0,35 zł za 1 GB, a w T-Mobile za 200 GB płacimy 69 zł, czyli podobne przeliczenie, co w Plusie.

W Virgin Mobile, jeśli już korzystamy z abonamentu głosowego z umową na 2 lata, dostęp do internetu mobilnego jest jeszcze tańszy. Za omawiany pakiet z 220 GB transferu danych zapłacimy 45 zł miesięcznie, co daje koszt 0,20 zł za 1 GB.

Idealna dla mnie oferta komórkowa i na domowy internet mobilny

Obecnie korzystam z oferty hybrydowej Orange Flex. Za 50 zł mam nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 50 GB transferu danych, które w zupełności wystarcza mi na codzienne korzystanie z dostępu do sieci na laptopie i smartfonie.

Jeśli chcę w danym miesiącu dużo oglądać filmów, seriali na HBO GO czy Netfliksie albo słuchać muzyki, mogę aktywować dodatkowe usługi Video Pass za 20 zł miesięcznie i Music Pass za 5 zł miesięcznie. Łącznie wychodzi to więc 75 zł, do tego dodatkowa karta SIM do routera WiFi za 9 zł miesięcznie i koszt rośnie do 84 zł.

Postanowiłem więc wraz z nową ofertą Virgin Mobile, przerobić nieco ten model. W Orange Flex obniżę koszt subskrypcji do 25 zł miesięcznie (również pełen no limit na rozmowy i wiadomości oraz 15 GB transferu danych), a do internetu mobilnego zamówiłem już kartę SIM w Virgin Mobile wraz z pakietem 220 GB transferu danych miesięcznie. Łącznie ten koszt zamknie się w kwocie 75 zł, ale już swobodnie, bez dodatkowych pakietów i kosztów będę mógł korzystać z internetu na laptopie i smartfonie, włączając w to oglądanie filmów, seriali czy słuchanie muzyki.