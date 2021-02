Przekażcie dobrą nowinę znajomym i nieznajomym, przyjaciołom i wrogom, rodzinie i wydziedziczonym, współpracownikom i ludziom, z którymi chętnie przebywacie z własnej woli! Jeśli jedynym, co powstrzymywało ich do tej pory od wejścia na nasz pokład (a wiemy, że są tacy), był brak Wi-Fi Calling czy VoLTE – niech rozpoczną przygotowania do rejsu. Albowiem od dziś obie usługi są dostępne dla Vikingów wszystkich planów i ofert!

VoLTE i Wi-Fi Calling – Na co, po co mi to?

Dzięki WiFi Calling możecie rozmawiać czy wysyłać wiadomości korzystając z zasięgu sieci WiFi, do której jesteście podłączeni. Przydatna opcja w miejscach z kiepskim zasięgiem sieci komórkowej czy za granicą, dzwoniąc i wysyłając wiadomości do kraju. Obowiązują wtedy stawki krajowe, a w pakietach nielimitowanych za darmo. VoLTE z kolei pozwala na lepszą jakość połączeń i wykonywanie ich bez przerywania dostępu do internetu.