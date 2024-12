10 grudnia zadebiutował serial Secret Level od Amazon, czyli 8 odcinkowa antologia, dedykowana fanom kultowych gier komputerowych. Produkcja mimo początkowych obaw okazała się wielkim sukcesem i najlepszą premierą animowanego serialu na Prime Video. Oglądalność jest tak duża, że Amazon już zapowiada kolejną odsłonę.

Secret Level otrzyma drugi sezon

Amazon strzelił w dziesiątkę. Stworzenie animowanego serialu w stylu Miłość, śmierć, roboty, okazało się świetnym pomysłem – produkcja cieszy się bardzo dobrymi opiniami recenzentów i widzów, na tyle pozytywnymi, że gigant zdecydował się już teraz ruszyć z pracami nad nowym sezonem.

Pierwsze osiem odcinków Secret Level poświęcono takim tytułom jak Dungeons & Dragon, Sifu, New World, Uneal Tournament, Warhammer 40k, PAC-MAN czy Crossfire, a w obsadzie umieszczono prawdziwie gwiazdorski zestaw nazwisk – między innymi Keanu Reeves i Mark Hamill. To zaowocowało świetnym i emocjonującym widowiskiem, pełnym brutalnych scen batalistycznych i sytuacyjnych żartów, rozładowujących poważną atmosferę.

Na ten moment nie wiadomo jeszcze, jakie gry staną się inspiracją do nowych odcinków, ale podekscytowani fani już teraz przerzucają się pomysłami – najczęstsze propozycje do Gears of War, Helldrivers czy Mass Effect, które świetnie wpisałby się w dotychczasowy klimat. Dave Wilson – producent wykonawczy Secret Level – zdradził, że jeden odcinek powstanie właśnie przy pomocy fanów, więc społeczność będzie miała okazję się wykazać. Pewne jest jedynie to, że za sterami ponownie staną specjaliści od animacji z Blur Studio. Niestety na dalsze szczegóły i przewidywaną datę premiery będziemy musieli jeszcze poczekać.