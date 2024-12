Powrót Peaky Blinders tuż za rogiem! Nowe informacje o filmie i... serialach?!

Peaky Blinders od lat cieszy się niesłabnącą uwagą ze strony widzów. Serial porwał tłumy -- i nic w tym dziwnego. Zachwyca nie tylko klimatem, którego próżno szukać gdziekolwiek indziej, ale także gwiazdorską obsadą. Cillian Murphy w jednej z głównych ról spełnił się śpiewająco -- podobnie zresztą jak reszta ekipy z Samem Neillem, Helen McCrory, Paulem Andersonem i Annabelle Wallis na czele. Informacje o końcu serii dla wielu okazały się wielkim ciosem. Na otarcie łez jednak powstaje pełnometrażowy film. Film o którym twórcy nie są specjalnie wylewni, na ten moment szczędząc nam szczegółów z nim związanych. Ale choć oficjalna promocja filmu jeszcze się nie rozpoczęła, twórcy zdradzają co nieco na temat tego jak mają sprawy się z samym filmem i... potencjalnymi serialami w uniwersum.

Film "Peaky Blinders" coraz bliżej. Poznaliśmy (?) tytuł oraz... datę premiery!

Redakcja Screen Rant wydobyła z wywiadu udzielonego przez twórcę "Peaky Blinders", Stevena Knighta, francuskiemu magazynowi cały zestaw gorących informacji na temat tego jak sprawy mają się z projektami w uniwersum. Według autora uwielbianej serii, w ubiegłym tygodniu -- 13 grudnia -- miały oficjalnie zakończyć się prace na planie filmowym i wszystkie ujęcia do kinówki są już nagrane. Co więcej: Knight zdradził także prawdopodobną (przybliżoną) premierę filmu. Produkcja miałaby trafić na wielkie ekrany w przyszłym roku -- nie padły jednak żadne konkrety z nią związane.

Już poza wywiadem Knighta, w sieci zawrzało także po udostępnieniu zdjęcia jednej z charakteryzatorek na planie "Peaky Blinders". Ta udostępniła bowiem zdjęcie ekipy odpowiedzialnej za wygląd włosów i make-up na planie, gdzie nad "Peaky Blinders" widnieje napis "The Immortal Man". Wielu obserwatorów podchwyciło ten temat i założyło, że może to być tytuł wspomnianego filmu "Peaky Blinders"!

Będzie film "Peaky Blinders", a obok niego również... nowe seriale?

Steven Knight w rozmowie rozmówił się jednak nie tylko na temat nadchodzącego filmu, ale także rozbudził nadzieje fanów związane z... kontynuacją serialowego uniwersum "Peaky Blinders". Jak przyznał twórca serii, chciałby on przygotować nową produkcję, która bazować będzie na opowieściach o nowym pokoleniu. Brzmi to dość mgliście, bo już wcześniej mówiło się sporo na temat rzekomych spin-offów serii. Dlatego też rozmowa ta pozostawia spory niedosyt, bo nie wiadomo czy Knight odnosił się do jednego z nich, czy może zupełnie nowego pomysłu, który chciałby zrealizować. Pewnym jednak jest, że to nowe pokolenie miałoby zmagać się z rzeczywistością, która zastanie ich po 2. Wojnie Światowej. A tamtejsze zmiany przyniosą zupełnie nowy zestaw wyzwań, z którymi będzie musiała sobie poradzić kolejna generacja rodziny Shelbych.