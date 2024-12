Wypuścili film, który rozczarował widzów. Ta nowość im to wynagrodzi [zwiastun]

Alex Garland, reżyser znany z prowokujących do myślenia filmów takich jak "Ex Machina" i "Anihilacja", powraca z nowym, intensywnym projektem. "Warfare" to wstrząsająca opowieść o wojnie w Iraku, obiecująca brutalnie realistyczne spojrzenie na współczesny konflikt zbrojny. To ciekawy krok po tym, co przygotował wcześniej Alex Garland, odpowiedzialny za jeden z najpopularniejszych filmów 2024 roku, czyli "Civil War". Tym razem jednak nie działał w pojedynkę, a wraz z Ray'em Mendozą, który był producentem, współpracownikiem i kaskaderem przy takich filmach i serialach jak "The Warfighters", "Live to Tell", "Additional Crew" i "The Terminal List".

Warfare - nowy film twórcy Civil War

Akcja filmu rozgrywa się w 2006 roku. Widzowie zostają wrzuceni w sam środek irackiego piekła, towarzysząc plutonowi amerykańskich Navy SEALs w niebezpiecznej misji. Żołnierze zajmują dom irackiej rodziny, by zyskać strategiczny punkt obserwacyjny, umożliwiający monitorowanie ruchów wojsk amerykańskich przez terytorium kontrolowane przez rebeliantów. Historia opowiada jest w czasie rzeczywistym, co z pewnością spotęguje poczucie immersji i bezpośredniości w trakcie seansu. Już teraz zwiastun robi na mnie niemałe wrażenie, a obejrzenie tych scen w kinie na pewno będzie nie lada przeżyciem - przynajmniej taką mam nadzieję.

W obsadzie "Warfare" zobaczymy plejadę młodych gwiazd i uznanych aktorów. W roli głównej, weterana wojennego Raya Mendozy, który jest również współautorem scenariusza z Garlandem, wystąpi D'Pharaoh Woon-A-Tai, znany z serialu "Reservation Dogs". Dołączą do niego Will Poulter ("Zjawa", "Midsommar"), Joseph Quinn, który zdobył popularność dzięki roli w "Stranger Things", oraz Charles Melton ("Riverdale").

W filmie zobaczymy również Cosmo Jarvisa ("Lady Macbeth"), Kita Connora ("Heartstopper"), Finna Bennetta ("The Nevers"), Taylora Johna Smitha ("Ostre przedmioty"), Michaela Gandolfiniego ("Wiele świętych Newark"), Adaina Bradleya ("Moda na sukces"), Noah Centineo ("Do wszystkich chłopców, których kochałam"), Evana Holtzmana ("Czarna lista"), Henrique Zagę ("13 powodów") i Aarona Deakinsa ("The Crown").

Warfare - data premiery filmu

Film nie posiada jeszcze dokładnej daty premiery, ale wiemy, że zadebiutuje w 2025 roku.

Warfare to film dla tych, których rozczarował Civil War

Poprzedni film Garlanda, "Civil War", wywołał ożywione dyskusje wśród widzów i krytyków. Podczas gdy wielu chwaliło go za poruszającą analizę podziałów politycznych i społecznych, część widzów czuła się rozczarowana, że film nie spełnił oczekiwań co do wojennego widowiska, sugerowanego przez tytuł. "Civil War" okazał się kameralnym dramatem psychologicznym, osadzonym w realiach fikcyjnej wojny domowej w Ameryce.

Wygląda na to, że w "Warfare" Garland postanowił odpowiedzieć na te oczekiwania, oferując surowe i intensywne studium walki, które z pewnością trafi w gusta widzów spragnionych mocnych wrażeń. Zwiastun filmu ukazuje dynamiczne strzelaniny, napięte momenty zagrożenia i emocjonalny ciężar wojny, jaki spoczywa na barkach żołnierzy.

"Warfare" zapowiada się na angażujące i emocjonalne kinowe doświadczenie, oferujące niesamowicie bliskie spojrzenie na realia współczesnych konfliktów zbrojnych. Połączenie akcji, dramatu i psychologicznej głębi, w połączeniu z utalentowaną obsadą i wizjonerską reżyserią Garlanda, prawdopodobnie zagwarantuje nam mocny i skłaniający do refleksji film wojenny.