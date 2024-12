Co oglądać przez święta? Disney+ ma prawdziwe hity

Już lada moment zasiądziemy przy wigilijnym stole, by chwilę później wylegiwać się na kanapie podczas świątecznej przerwy od pracy. To idealny czas, by nadrobić świąteczne zaległości filmowo-serialowe, w tym świąteczne klasyki i ostatnie kinowe hity, które w grudniu trafiły do oferty Disney+. Co ciekawego można tam znaleźć? Oto lista najciekawszych pozycji na święta.

Niezły balet

Zacznijmy od inspirującej i zabawnej historii Mike’a, który zostaje wyrwany z kawalerskiego życia w wielkim mieście i przeniesiony na farmę w wiejskim Ohio, tuż przed dopięciem największego interesu w swojej karierze. Święta spędzać będzie musiał w towarzystwie niedawno osieroconych siostrzeńców, którzy choć są nieco hałaśliwi, to zaskakują Mike’a wielkim sercem. Mężczyzna staje przed poważnym wyborem – kariera, albo rola wujka.

Prawie świąteczna opowieść

Prawie świąteczna opowieść to familijna propozycja dla młodszych odbiorców. Widzowie przenoszą się do skąpanego w grudniowym śniegu Nowego Jorku, a konkretniej na Plac Rockefellera, gdzie stanęła nietypowa choinka. Znalazła się w niej ciekawska sowa Moon, która podejmuje próbę ucieczki z ruchliwego miasta. W trakcie swojej przygody napotyka zagubioną dziewczynką o imieniu Luna i razem z nią odkrywa magię świąt. Bohaterki współpracują, by dotrzeć do swoich rodziców.

Strażnicy Galaktyki: Coraz bliżej Święta

Święta to wyjątkowy czas epizodów specjalnych – fani Marvela nie mogą więc przegapić świątecznego odcinka Strażników Galaktyki. Ekipa bohaterów chce zorganizować wyjątkowy prezent dla Quilla, który popada w depresyjny nastrój z powodu braku świąt. Strażnicy wyruszają więc w podróż na Ziemię, gdzie doznają kulturowego szoku i próbują zrozumieć, o co chodzi w celebrowaniu Bożego Narodzenia. Wszystko to utrzymane w humorystycznej konwencji, pełnej sytuacyjnych gagów, charakterystycznych dla Strażników Galaktyki.

Wytwórnia Filmowa Śpioch

Kolejną propozycją do obejrzenia w rodzinnym gronie jest nowy serial animowany Wytwórnia Filmowa Śpioch, który co prawda nie jest utrzymany w świątecznej konwencji, ale został stworzony na podstawie serii hitowej serii W głowie się mieści. Akcja ponownie przeniesie nas do umysłu młodej Riley – tym razem nocą. Sympatyczne emocje nie radzą sobie bowiem z dorastającą dziewczynką i potrzebują pomocy przy ich obróbce. Postanawiają wykorzystać więc móc snów, a konkretniej ich wytwórni, prowadzonej między innymi przez reżyserkę Paulę Persimmon.

Świąteczne klasyki i kinowe hity

Oprócz wymienionych pozycji w świątecznej ofercie Disney+ znajdziecie też takie legendy jak całą serię Kevin sam w domu (czyli must have polskiej wigilii), serię Szklana pułapka, filmy takie jak Śnięty Mikołaj, Cud z 34. ulicy czy Opowieść wigilijną. Jeśli świąteczna atmosfera zacznie Wam już nieco doskwierać, to zawsze będziecie mogli rzucić okiem na kinowe hity, które niedawno trafiły do oferty Disney+. W ramach subskrypcji obejrzycie już między innymi Deadpool & Wolverine, Królestwo Planety Małp czy W głowie się nie mieści 2. Pełną listę grudniowych nowości znajdziecie tutaj.