Scrosese i Spielberg robią razem serial. 10-odcinkowy hit nadchodzi!

Amy Adams, znana z ról w takich filmach jak "American Hustle", "Nowy początek" czy serialu "Ostre przedmioty", dołączyła do obsady nowego serialu Apple TV+ "Cape Fear" ("Przylądek strachu"). Aktorka wcieli się w postać Anny Bowden, prawniczki, której spokojne życie burzy powrót na wolność groźnego przestępcy Maxa Cady'ego (Javier Bardem).

"Cape Fear" zapowiadany jest jako 10-odcinkowy thriller i opisywany jest jako trzymające w napięciu studium amerykańskiej fascynacji prawdziwymi zbrodniami. Serial inspirowany jest powieścią "The Executioners" oraz dwoma filmami, które powstały na jej podstawie: klasykiem z 1962 roku z Gregorym Peckiem i remakiem z 1991 roku w reżyserii... Martina Scorsese. Co ciekawe, to właśnie Scorsese i Steven Spielberg, który był producentem filmu z 1991 roku, obejmą pieczę nad produkcją serialu. Za sterami projektu stanie Nick Antosca, twórca znany z takich produkcji jak "The Act", "Candy" czy "Przyjaciel rodziny".

Cape Fear - thriller z Amy Adams od Stevena Spielberga i Martina Scorsesego

Dla Amy Adams rola w "Cape Fear" to kolejna okazja do zaprezentowania swojego talentu w gatunku thrillera. Aktorka, sześciokrotnie nominowana do Oscara, ma na swoim koncie występy w filmach takich jak "Mistrz", "Zwierzęta nocy" czy "Wątpliwość". Ostatnio mogliśmy ją oglądać w filmie "Nocna suka" na Disney+, którego była również producentką. Wkrótce zobaczymy ją także w "Klara and the Sun" Taiki Waititiego oraz "At the Sea" Kornéla Mundruczó. Aktorka będzie również producentką wykonawczą serialu.

Możemy przypuszczać, że "Cape Fear" z udziałem duetu Amy Adams i Javiera Bardema będzie jednym z najciekawszych serialowych wydarzeń nadchodzących miesięcy. Produkcja łączy w sobie klasyczny thriller w stylu Hitchcocka z analizą współczesnych obsesji, co w połączeniu z doświadczeniem cenionych filmowców i jakości produkcji na Apple TV+, może zaowocować pretendentem do najciekawiej zapowiadającego się serialu roku.