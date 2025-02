Fenomenalny serial do obejrzenia za darmo. Oto gdzie go zobaczysz

Fani mocnych wrażeń i brytyjskich klimatów mogą skorzystać z nie lada okazji. Na platformę VOD Telewizji Polskiej trafił właśnie kultowy serial "Peaky Blinders" opowiadający historię gangsterskiej rodziny Shelby z Birmingham. Akcja "Peaky Blinders" rozgrywa się w Anglii tuż po I wojnie światowej. Birmingham pogrążone jest w chaosie, a bieda i bezrobocie pchają wielu ludzi na drogę przestępstwa. W tym świecie rządzi rodzina Shelby, znana jako Peaky Blinders – gangsterzy, którzy ukrywają żyletki w daszkach swoich czapek.

Reklama

O czym opowiada Peaky Blinders?

Na czele klanu stoi ambitny i bezwzględny Thomas Shelby, w którego brawurowo wciela się Cillian Murphy. Tommy, weteran wojenny z traumatycznymi doświadczeniami, pragnie zapewnić swojej rodzinie lepsze życie i wyprowadzić ją z przestępczego półświatka. Jednak ambicje i pragnienie władzy wciągają go w coraz bardziej niebezpieczne gry, a rodzinne więzi wystawiane są na ciężką próbę. Wraz z rozwojem fabuły, Peaky Blinders stają się coraz potężniejsi, angażując się w nielegalne wyścigi konne, handel alkoholem, a nawet politykę. Na ich drodze stają jednak liczni wrogowie - konkurencyjne gangi, bezwzględni policjanci, a nawet tajne służby.

Serial mistrzowsko buduje napięcie, ukazując brutalną rzeczywistość powojennej Anglii, gdzie honor i lojalność przemieszane są z przemocą i zdradą. Oprócz wciągającej fabuły i realistycznego ukazania epoki, "Peaky Blinders" zachwyca również znakomitą obsadą. Obok Cilliana Murphy'ego, w serialu występują m.in. Helen McCrory jako ciotka Polly, Paul Anderson jako impulsywny Arthur Shelby, Sophie Rundle jako Ada Thorne oraz Tom Hardy jako charyzmatyczny Alfie Solomons. Chemia między aktorami i ich kunszt aktorski w dużej mierze przyczyniają się do sukcesu produkcji.

Peaky Blinders - gdzie oglądać?

"Peaky Blinders" to serial, który zachwycił miliony widzów na całym świecie można teraz za darmo obejrzeć dzięki TVP VOD. Platforma udostępniła cztery pierwsze sezony serialu, co daje świetną okazję do zapoznania się z tą wciągającą historią lub powrotu do ulubionych bohaterów. Wszystkie 6. sezonów "Peaky Blinders" znajdziecie na Netflix, gdzie pojawi się także pełnometrażowy film będący epilogiem historii.