Ten serial kiedyś wszyscy kochali. Teraz obejrzysz go za darmo!

To prawdziwy klasyk, który oglądali wszyscy, a czołówka do dziś wzbudza niemałe emocje. "Słoneczny patrol" trafia na VOD!

Dla wielu z nas "Słoneczny patrol" to synonim beztroskich wakacji, słonecznej Kalifornii i ratowników w czerwonych kostiumach. Serial, który w latach 90. podbił serca widzów na całym świecie, dziś powraca, byśmy mogli ponownie zanurzyć się w nostalgicznym świecie przygód Mitcha Buchannona i jego ekipy. Oglądanie "Słonecznego patrolu" to jak podróż w czasie do lat młodości, kiedy z zapartym tchem śledziliśmy losy bohaterów ratujących życie plażowiczom. To również okazja do przypomnienia sobie fenomenu, jakim był ten serial. W czasach, gdy o internecie i platformach streamingowych nikomu się jeszcze nie śniło, "Słoneczny patrol" przyciągał przed telewizory miliony widzów, którzy z niecierpliwością czekali na kolejne odcinki.

Słoneczny patrol - dlaczego był hitem?

Sukces serialu "Słoneczny patrol" to wypadkowa wielu czynników. Charyzmatyczni bohaterowie, z którymi widzowie mogli się utożsamiać, akcja i dramatyzm trzymające w napięciu, humor rozładowujący atmosferę i piękne plenery Kalifornii – to wszystko złożyło się na fenomen tej produkcji. Ratownicy zmagający się z niebezpieczeństwami, a jednocześnie borykający się z problemami życia codziennego, tworzyli historię bliską widzom. Dodatkowo, każdy odcinek oferował solidną dawkę emocji, dzięki czemu "Słoneczny patrol" nie był tylko sielankowym obrazkiem z plaży, ale i wciągającą opowieścią o ludzkiej odwadze i determinacji. Nie można zapomnieć o aspekcie wizualnym - słoneczna Kalifornia, złociste plaże i błękitny ocean przyciągały wzrok i sprawiały, że chciało się tam być. Wszystkie te elementy sprawiły, że "Słoneczny patrol" stał się jednym z najpopularniejszych seriali lat 90. i do dziś często się o nim wspomina.

Film Słoneczny patrol z 2017 roku

Fala popularności "Słonecznego patrolu" zaowocowała również powstaniem pełnometrażowego filmu o tym samym tytule, który trafił do kin w 2017 roku. W rolach głównych wystąpili Dwayne Johnson jako Mitch Buchannon i Zac Efron jako Matt Brody. Filmowa wersja "Słonecznego patrolu" odchodziła od poważnego tonu serialu, stawiając na humor i akcję w stylu kina rozrywkowego. Oprócz ratowania tonących plażowiczów, bohaterowie musieli rozwiązać kryminalną zagadkę, co wprowadziło do fabuły element sensacji. Film spotkał się raczej z mieszanym odbiorze krytyków i widzów.

Wiele osób zarzucało mu przerysowanie, infantylny humor i odejście od ducha oryginalnego serialu - choć temu się wcale nie dziwię, bo forma serialu z lat 90. nie przeszłaby w 2017 roku w kinach. Ale "Słoneczny patrol" z 2017 roku znalazł swoich fanów, którzy docenili lekkość, humor i sceny akcji. Film z pewnością nie dorównał popularności serialu, ale pokazał, że historia ratowników z kalifornijskiej plaży wciąż ma potencjał i może być opowiadana na różne sposoby. Seans filmu wspominam całkiem miło, to była lekka i niezobowiązująca rozrywka, ale już do niego nie wróciłem. O wiele większa ochotę mam na serial.

Gdzie oglądać Słoneczny patrol online za darmo?

Dziś, dzięki platformie Player, możemy ponownie zobaczyć serial od początku do końca. Serial jest dostępny za darmo, a nowe odcinki pojawiają się codziennie o godzinie 15:05, poza weekendami, zaraz po emisji na kanale Metro. To naprawdę nie lada okazja, by nadrobić zaległości lub po prostu powspominać dawne czasy. Warto jednak pamiętać, że każdy odcinek jest dostępny na Playerze tylko przez miesiąc od premiery. W chwili publikacji tekstu są już dwa odcinki do obejrzenia. A jeśli wolicie tradycyjny sposób oglądania, to wystarczy włączyć telewizor o 15:05 i przełączyć na Metro - to dopiero powiew nostalgii.