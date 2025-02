To dobry abonament dla każdego, kto ogląda filmy

CANAL+ zaprezentował nowy pakiet, który łączy dostęp do bogatej biblioteki filmów i seriali online z możliwością regularnego wychodzenia do kina. Oferta CANAL+ & MULTIKINO to połączenie pakietu CANAL+ SERIALE i FILMY z dwoma biletami miesięcznie do wykorzystania w kinach sieci Multikino w całej Polsce.

Co obejmuje pakiet CANAL+ SERIALE i FILMY?

Znajdziemy tu ponad 3000 filmów i seriali, reprezentujących różne gatunki i tematy. Oprócz popularnych komedii, seriali kryminalnych i hitów prosto z kina, oferta zawiera produkcje z największych wytwórni Hollywood i od renomowanych dystrybutorów. Wśród nich znajdziemy zarówno filmy nagradzane na prestiżowych festiwalach, jak i bardziej niszowe, autorskie obrazy kina krótkiego i średniego metrażu. Dodatkowo, pakiet obejmuje kolekcję dokumentów oraz oryginalnych produkcji CANAL+ z historiami osadzonymi w polskich realiach.

Kinowe hity na wyciągnięcie ręki

W najbliższych tygodniach czekają nas takie hity jak kolejna odsłona przygód uwielbianej Bridget Jones w filmie "Bridget Jones: Szalejąc za facetem", tym razem zmagającej się z wyzwaniami macierzyństwa i nowymi miłosnymi perypetiami. Fani superbohaterów będą mogli zobaczyć "Kapitana Amerykę: Nowy Wspaniały Świat", w którym nowy Kapitan Ameryka staje do walki z nowym zagrożeniem. Miłośnicy kina grozy z pewnością docenią nową interpretację klasycznego horroru o wampirach "Nosferatu" w reżyserii Roberta Eggersa, w charakterystycznym dla niego mrocznym i wizjonerskim stylu.

W kolejnych miesiącach 2025 roku w kinach Multikina zobaczymy m.in. ekranizację jednej z najpopularniejszych gier świata "Minecraft", która przeniesie nas do pikselowego świata pełnego przygód, oraz kolejną odsłonę kultowej serii o dinozaurach "Jurassic World Rebirth", tym razem z główną rolą Scarlett Johansson. Bilety uzyskane w ramach oferty CANAL+ uprawniają również do udziału w wyjątkowych wydarzeniach Multikina, takich jak Kultowe Kino - cykl poniedziałkowych seansów kultowych filmów, w lutym m.in. "Casablanca", oraz OFFowe Czwartki - seanse najlepszych produkcji festiwalowych i kina artystycznego.

Jak skorzystać z oferty?

Aby skorzystać z oferty, wystarczy wykupić pakiet CANAL+ SERIALE i FILMY & BILETY MULTIKINO w cenie 49 zł/mies. Co miesiąc, aż do końca 2025 roku, subskrybenci będą otrzymywać dwa kody na bilety do kina, wysyłane drogą elektroniczną. Kody można wykorzystać samemu, podarować znajomym lub rodzinie. Z subskrypcji można zrezygnować w dowolnym momencie.

Lutowe premiery w CANAL+ online i Multikinie

Wśród premier na CANAL+ online znajdziemy m.in. nowy polski serial komediowy o relacjach damsko-męskich "Kiedy ślub" z Marią Dębską i Erykiem Kulm w rolach głównych, ukraiński dramat gangsterski z elementami folkloru "Pamfir", czarną komedię w reżyserii Ariego Astera "Bo się boi" z Joaquin Phoenixem w roli głównej, thriller z Liamem Neesonem "Ultimatum", w którym bohater musi wykonać polecenia szantażysty, aby uratować życie, oraz baśń o spotkaniu specjalistki od legend z dżinem "Trzy tysiąca lat tęsknoty" w rolach głównych Tilda Swinton i Idris Elba. Oprócz tego, w lutym w CANAL+ online pojawią się także: "Granice miłości", "Bezmiar", "I znów 10 dni z tatą", "Lamborghini. Człowiek, który stworzył legendę" i wiele innych.

W lutym Multikino zaprasza nie tylko na nowości, ale też na filmowe ferie, walentynkowy weekend. W repertuarze znajdą się m.in. "Maria" z Angeliną Jolie, "100 dni do matury" z udziałem popularnych influencerów, "Czarnoksiężnik z Oz" (1939) w ramach cyklu Kultowe Kino oraz "Iris i mężczyźni" w ramach cyklu OFFowe Kino. Dodatkowo, w walentynkowy weekend Multikino przygotowało specjalną ofertę z Coca-Colą, w ramach której do każdego zakupionego zestawu dla dwojga będzie wydawany bilet na seans ważny od 1 do 31 marca 2025.