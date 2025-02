Nowy polski serial HBO pokazany. To będzie mocna produkcja!

"Porządny człowiek" to thriller psychologiczny od HBO, który prawdpoodobnie już wkrótce zagości na platformie streamingowej. Serial zapowiada się jako wciągająca opowieść o człowieku, którego pozornie idealne życie wywraca się do góry nogami, zmuszając go do konfrontacji z własnymi wartościami i mrocznymi sekretami. Głównym bohaterem serialu jest Paweł, ceniony kardiochirurg, przykładny mąż i ojciec. Jego życie wydaje się być usłane różami – odnosi sukcesy zawodowe, ma kochającą rodzinę i stabilną sytuację materialną.

Zwiastun Porządny człowiek - nowy polski serial HBO

Jednak za fasadą idealnego życia kryje się coś więcej. Niespodziewane zdarzenie burzy spokój Pawła i uświadamia mu, jak bardzo jest uwikłany w sieć zależności i oczekiwań społecznych. Zmuszony do podejmowania trudnych decyzji, zaczyna kwestionować swoje dotychczasowe wybory i zastanawiać się nad prawdziwym sensem życia. "Porządny człowiek" zapowiadany jest jako krzysztof czeczot nie tylko trzymający w napięciu thriller, ale również głęboka refleksja nad ludzką naturą i poszukiwaniem szczęścia. Serial dotyka uniwersalnych tematów, takich jak rewizja marzeń, konfrontacja z przeszłością i walka o własną tożsamość. Twórcy produkcji obiecują, że widzowie będą mieli okazję do głębszych przemyśleń na temat własnego życia i wyborów, jakich dokonują.

Porządny człowiek - ile odcinków? Obsada i twórcy

W serialu zobaczymy plejadę doskonale znanych polskich aktorów. W rolę Pawła wciela się Krzysztof Czeczot, znany z ról w takich produkcjach jak "All Inclusive" czy "Warszawianka". Partnerują mu m.in. Agnieszka Żulewska, Magdalena Czerwińska, Jan Englert, Jerzy Skolimowski, Dobromir Dymecki, Grzegorz Małecki, Michał Czernecki, Aleksandra Pisula, Konrad Kąkol i Antoni Tyszkiewicz. Taka obsada gwarantuje wysoki poziom aktorstwa i emocjonujące kreacje, które zapadną w pamięć widzów.

Za reżyserię "Porządnego człowieka" odpowiada Aleksandra Terpińska, która ma na swoim koncie m.in. film "Inni ludzie". Scenariusz napisali Marek Modzelewski i Krzysztof Czeczot, a za zdjęcia odpowiada Jakub Stolecki. Produkcja serialu została zrealizowana przez Dział Fabularny TVN Warner Bros. Discovery. Zdjęcia do sześcioodcinkowego serialu zakończyły się w lipcu ubiegłego roku.

Na chwilę obecną nie ogłoszono dokładnej daty premiery serialu na Max i HBO.