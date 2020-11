Programowanie dla najmłodszych? Warto zacząć z grą Scottie Go! Labyrinth Mobile

Scottie Go! Labyrinth Mobile to cyfrowa wersja popularnej planszówki z bohaterami stworzonymi przez polską firmę BeCREO Technologies. Scottie Go! od kilku lat szturmem zdobywa świat. Od marca, gdy pandemia koronawirusa zaczęła dawać się we znaki uczniom i nauczycielom Scottie Go! Dojo będące kreatorem zadań dla Scottiego i innych bohaterów z edukacyjnej serii gier zyskało na popularności — zarówno w Polsce, jak i w innych krajach, gdzie Scottie Go! dostępne jest w 21 wersjach językowych.

Zobacz też: Czy każdy powinien umieć programować?

Łącząca kartonowe bloczki do układania kodu z darmową aplikacją, Scottie Go! Labyrinth Mobile przeznaczone jest nie tylko dla najmłodszych, których warto zainteresować programowaniem. Platforma jest przyjazna też dla starszych dzieci, które stworzą swoje pierwsze programy. Scottie Go! łączy przyjemne z pożytecznym. Pełna przygód historia Scottiego — kosmity, któremu zabrakło paliwa i musiał awaryjnie wylądować na asteroidzie. Zadaniem gracza jest zaprogramowanie ruchów postaci w taki sposób, by poradzić sobie z zagadkami logicznymi, czy pokonywaniem labiryntów. Scottie Go! Labyrinth Mobile oferuje 52 misje z programistycznymi wyzwaniami umożliwiającymi zdobycie nowej wiedzy z zakresu programowania.

Scottie Go! Labyrinth Mobile na iOS i Androida. Nauka programowania nie musi być skomplikowana

Do wspólnej zabawy będzie jednak wymagany dostęp do drukarki. Potrzebna jest do wydrukowani bloczków do układania programów, które trzeba także wyciąć. Te będą wykorzystywane wraz z Rozszerzoną Rzeczywistością w pokonywaniu kolejnych wyzwań i rozwiązywaniu łamigłówek. W aplikacji można zakupić poszczególne moduły lub pełną grę, albo rozpocząć zabawę od pierwszych 10 darmowych poziomów. Wszystkie moduły ‚Świata Asteroida” w pakiecie kosztują 59,99 zł. Pojedynczo za moduł II i III trzeba zapłacić po 37,99 zł — ceny dotyczą wersji na iOS. Scottie Go! Labyrinth Mobile dostępne jest na Androida i iOS, także w języku polskim.

Scottie Go! Labyrinth także w wersji pudełkowej

Jeśli jednach chcielibyście zasiąść do tej gry bez konieczności drukowania, to dobrym wyborem może okazać się Scottie Go! Labyrinth w wersji pudełkowej. Ta zawiera wszystkie 52 zadania o rosnącym poziomie trudności. W pudełku znajdują się także bloczki programistyczne, których nie trzeba drukować. Dodatkowo, oprócz bloczków i instrukcji, w zestawie otrzymacie kod licencyjny do zainstalowania aplikacji na 2 urządzeniach. Gra jest dostępna m.in. w sklepie online twórców gry i kosztuje 108 zł.