Zarobki programistów, szczególnie w przypadku niepopularnych języków, zdają sobie nic nie robić z pandemii. I nie ma się co dziwić, w momencie gdy cały świat przesiada się na pracę zdalną (i nie zapowiada się, żeby szybko z niej zrezygnował) programiści, architekci IT czy nawet konsultanci są bardziej potrzebni niż kiedykolwiek wcześniej. Dlatego też ich pensje nie tylko przekraczają już granicę pięciu cyfr, ale też rozdźwięk między ich zarobkami, a zarobkami „wszystkich innych” branż staje się coraz większy. Nie gaśnie więc dyskusja pt. „jeżeli chcesz więcej zarabiać, to naucz się jakiegoś języka programowania i zmień pracę”. Tylko czy to aby na pewno jest dobra droga. Czy jeżeli wszyscy będą potrafić programować, to czy świat będzie lepszym miejscem do życia? Cóż, jak dla mnie to zależy od tego, jak potraktujemy termin „programowanie”.

Programowanie jako zawód – nie

Jeżeli uznamy, że nauka programowania będzie wiązała się ze zmianą zawodu, to stoję na pozycji, że nie każdy powinien umieć programować i iść w kierunku IT. Głównie dlatego, że inne zawody też wymagają obstawienia. Potrzebujemy kasjerów, kurierów, elektryków, spawaczy, kierowców ciężarówek czy nauczycieli. Jeżeli przy kimś mam trzymać całkowity reżim sanitarny, będzie to zdecydowanie pracownik lokalnej Żabki niż socjolog czy politolog – takie zawody są bowiem bardziej niezbędne nam jako społeczeństwu. I jestem zdania, że w tym wypadku rynek bardzo dobrze to weryfikuje. Zobaczcie, że w mediach ogólnoinfromacyjnych w ostatnim czasie wszystkie pensje porównuje się do… pracowników Biedronki. I to nie w ramach naśmiewania się z nich, ale jako benchmark zarobków. Biedronka zmagając się z niedoborem rąk do pracy zrobiła to co powinna – podniosła pensje i obsypała pracowników benefitami. I mam szczerą nadzieję, że w innych „podstawowych” zawodach będzie tak samo. W nieco gorszej pozycji są nauczyciele, pielęgniarki czy policjanci, ponieważ w ich przypadku wszystko zależy od rządu, który (zazwyczaj) woli żeby wszystko działało na resztkach sił i dobrej woli tych ludzi, niż na dobrze opłacanych specjalistach.