Jaki telefon Xiaomi wybrać? Krótki poradnik

Mało która marka cieszy się Polsce taką renomą i taką popularnością jak Xiaomi. Jej historia w Polsce to opowieść o tym, jak za pomocą dobrych cen i marketingu opartego na wzajemnym polecaniu sobie produktów przez samych konsumentów w social mediach można zbudować markę którą w krótkim czasie rozpoznaje każdy w kraju, nawet jeżeli nigdy nie trzymał produktu tej firmy w ręce. Jednocześnie, samo Xiaomi także ewoluowało. Przede wszystkim firma dostrzegła, że na rynku jest dużo więcej miejsca na wysokiej jakości produkty, które nie muszą konkurować tylko i wyłącznie ceną. To z kolei sprawiło, że ich portfolio znacznie się rozrosło by pokryć zapotrzebowanie wielu różnych konsumentów.

Dziś wybierając smartfon Xiaomi można się nieco pogubić ze względu na samą ich liczbę. Oczywiście, preferencje każdego użytkownika są inne. Jedni będą chcieli telefon, który robi najlepsze zdjęcia. Dla innych będzie się liczyło długie działanie na baterii, jeszcze inni będą poszukiwali najlepszego stosunku ceny do oferowanych możliwości. Dlatego też przygotowaliśmy dla was krótki poradnik odnośnie tego, jak wybrać smartfon marki, który najlepiej będzie pasował do waszych potrzeb.

Dla najbardziej wymagających - flagowce

Już kilka lat temu większość mediów branżowych zaczęła zauważać, że chińska marka zaczęła wyrabiać swoją własną renomę, jeżeli chodzi o topowe smartfony. Wszystko to dzięki potężnym inwestycjom w badania i rozwój, dzięki którym w ostatnich latach to właśnie smartfony Xiaomi Mi prezentowały wiele funkcji, które później trafiały do telefonów innych producentów. Tak jest też teraz - kupując telefon Xiaomi taki jak Xiaomi Mi 11, 11T czy 12 mamy pewność, że dostajemy jedne z najlepiej wyposażonych i wszechstronnych urządzeń na rynku, a dodatkowo - z funkcjami których mogą pozazdrościć inni rynkowi gracze.

Xiaomi 12

Jakie to funkcję? Zacznijmy od najważniejszych, czyli procesory. Od długiego czasu to właśnie Smartofny Xiaomi jako pierwsze są prezentowane z najnowszymi i najmocniejszymi procesorami. Tak było w przypadku Mi 11 i Snapdragona 888, tak jest też w przypadku Xiaomi 12 który wyposażony jest w nową generację SoC od Qualcommu, czyli Snapdragony 8 gen 1. Do tego producent dokłada najszybsze możliwe kości pamięci wewnętrznej, czyli standard UFS 3.1. i (najczęściej) 8 GB pamięci RAM, co jest wartością absolutnie wystarczającą nawet dla osób które non stop korzystają ze smartfona.

Xiaomi przoduje też w takich kwestiach jak bateria i ładowanie. Praktycznie wszystkie flagowce marki mogą pochwalić się ogniwem 5000 mAh, które spokojnie wystarczą na dwa dni pracy z dala od ładowarki. Jeżeli jednak trzeba będzie już ją podłączyć, ujawnia się jedna z największych zalet smartfona. W momencie w którym inne flagowce oferują dziś szybkie ładowanie na poziomie 30-40 W, Xiaomi w zależności od modelu pozwala nawet na 120 W. W praktyce oznacza to, że nasz telefon jest w stanie naładować się w około 15 minut do pełna, co znacznie podnosi komfort korzystania z telefonu. Dzięki temu nie musimy więcej martwić się przed wyjściem na miasto, że nasz telefon za chwilę się rozładuje.

Średniaki czyli balans między ceną a jakością

Średnia półka to miejsce, które zostało zdominowane przez Xiaomi lata temu i do dziś każdy producent który chce w niej coś zdziałać musi liczyć się z tym, że oferta chińskiego producenta jest w tym zakresie jedną z najlepszych na rynku. Smartfony Xiaomi Mi Note i Mi Lite, są tymi, które stanowią zazwyczaj najlepsze połączenie urządzeń wysokiej jakości i z ciekawymi funkcjami z przystępną ceną. Co możemy spotkać w takich smartfonach? Przede wszystkim, mamy tutaj bardzo dobre ekrany, co jest ważne, ponieważ wielu producentów ten aspekt telefonu pomija. W średniopółkowcach Xiaomi znajdziemy bardzo często ekrany typu AMOLED, co wiąże się ze świetnymi kolorami, szczególnie przy oglądaniu filmów i gier (wiele z nich wspiera chociażby HDR10, a także ze świetną czytelnością nawet w ostrym słońcu. Niedawno też w tej półce pojawiły się też ekrany z wyższą częstotliwością odświeżania, więc dziś widok średniopółkowca z 90 bądź nawet 120 Hz wyświetlaczem raczej nikogo nie dziwi.

Kolejnym aspektem, który średnia półka podbiera od flagowców są aparaty. W momencie, w którym robimy coraz więcej zdjęć i kręcimy coraz więcej filmów, naturalnym jest, że klienci oczekują od producentów polepszania jakości obiektywów. Dlatego też najczęściej dzisiejsze średniopółkowce mogą pochwalić się naprawdę świetnymi aparatami o rozdzielczościach 64 czy nawet 108 Mpix. To, w połączeniu z technologią łączenia wielu pikseli w jeden pozwala im uzyskać świetne rezultaty w każdych warunkach oświetleniowych. Dodatkowo, do średniopółkowców wędrują także takie funkcje jak aparaty szerokokątne o dużej rozdzielczości czy aparaty posiadające 3x przybliżenie. Ba, część średniaków Xiaomi może pochwalić się nawet optyczną stabilizacją obrazu, co jest wciąż rzadkością w tej klasie cenowej.

Finalnie, średiopółkowce Xiaomi bardzo często korzystają z exflagowych komponentów. Co to oznacza? Ano to, że w wielu wypadkach nie ustępują aż tak bardzo swoim droższym braciom w takich kwestiach jak moc obliczeniowa, ilość pamięci RAM czy pojemność dysku wewnętrznego. Patrząc po tym, jak mocne są dziś procesory mobilne można śmiało stwierdzić, że do 99 proc. zastosowań spokojnie wystarczą średniopółkowce z zakresu 1500-2500 zł.

Budżetowce - czyli wszystko co najważniejsze

Oczywiście, nie wszyscy chcą wydawać tyle na smartfon i oczywiście - jak najbardziej można to zrozumieć. Jednak to nie oznacza, że takie osoby powinny korzystać ze słabych telefonów. Wręcz przeciwnie - w sektorze poniżej tysiąca złotych smartfony Redmi Note i Redmi zwyczajnie błyszczą, będąc wyposażone we wszystkie funkcje, które są potrzebne by używać telefonu na co dzień. Mamy tu więc najczęściej duże i czytelne ekrany, a w niektórych modelach - nawet AMOLEDy. Większość telefonów poniżej 1000 zł ma też na wyposażeniu więcej niż jeden aparat, co oznacza, że w zależności od konfiguracji, zrobimy nimi zdjęcia portretowe z ładnym bokeh, zdjęcia szerokokątne czy nawet macro. Ba, telefony Redmi i Redmi Note dzięki temu, że korzystają z tych samych algorytmów systemu MiUI co droższe modele, zaczynają też coraz lepiej radzić sobie w warunkach, w których jest mało światła.

Do telefonów z tej półki cenowej trafiają też wszystkie technologie, które czynią korzystanie z telefonu wygodniejszym. Znakomita większość ma NFC, więc można nimi płacić w sklepie, posiadają dużą baterię (co w połączeniu ze słabszym SoC daje świetne czasy pracy na jednym ładowaniu), szybkie ładowanie (choć wiadomo, że nie tak szybkie jak flagowce) i są wykonane z coraz lepszych materiałów. Co więcej, dawno minęły już czasy gdy telefony z tej półki były w kwestii designu traktowane po macoszemu. Rzut oka na serię Redmi wystarczy by zobaczyć, że dziś smartfony tej klasy mają różnorodne, kolorowe i po prostu ciekawe obudowy, co też zdecydowanie trzeba policzyć za ich atut.

Wybierając więc nowy telefon dla siebie zdecydowanie warto zapoznać się z ofertą i zobaczyć, jakie smartfony Xiaomi są obecnie dostępne w sprzedaży. Szeroki wachlarz modeli sprawi, że z pewnością wybierzemy tam coś dla siebie.

Materiał postał we współpracy z RTV Euro AGD