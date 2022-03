KoiBox-100W zamieni każde pomieszczenie w salę konferencyjną

Powodów jest wiele - w tym dzieląca zespoły odległość lub chęć uniknięcia wizyt osób z zewnątrz w placówkach firm. Wideokonferencje obejmujące wiele osób nie są jednak spotkaniami, które powinny odbywać się z użyciem własnego sprzętu przez każdego uczestnika z osobna w jednym pomieszczeniu. Zakłócenia wynikające z pracy kamer i mikrofonów oraz nienaturalna atmosfera wpływają negatywnie na przebieg takiego spotkania, dlatego wskazane jest sięgnięcie po dedykowane urządzenie do sal konferencyjnych. Na takie potrzeby odpowiada KoiBox-100W, w którego niepozornej obudowie ukryto naprawdę duże możliwości.

KoiBox-100W to urządzenie niewielkich rozmiarów, ale skrywa duże możliwości pod względem współpracy online oraz obsługi zewnętrznych urządzeń. Oprócz portu zasilania, z tyłu obudowy znajdziemy wyjście wideo HDMI obsługujące także ekrany 4K, aż cztery porty USB 3.2 gen 2. typu A, złącze Ethernet oraz złącze kensington. Dysponujemy więc na tyle szerokim wachlarzem gniazd, że bez przeszkód podłączymy do KoiBoxa-100W kamerę, mikrofon, klawiaturę i mysz. Wszystko to pozwoli maksymalnie wykorzystać możliwości urządzenia, ale i dostosować zestaw do naszych potrzeb, a dobrze wiemy, że każdy zespół jest zupełnie inny. Po więcej zapraszamy do wideo powyżej.

