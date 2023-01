Uwaga klienci Santandera! Nie dajcie się złapać w pułapkę 

Zainstalowanie fałszywej aplikacji to prosta droga do utraty pieniędzy

W grudniu panowała istna epidemia ataków phishingowych, począwszy od cyberprzestępców podszywających się pod bank Credit Agricole, przez polowanie na kierowców korzystających z e-TOLL, aż po nietypową metodę „na Netfliska”, gdzie oszuści chcieli wyłudzić dane do kart płatniczych. I choć mamy już nowy rok, to scamerzy wciąż nie próżnują – tym razem obierając za cel posiadaczy kont bankowych w Santanderze.

Fałszywa aplikacja ze złośliwym oprogramowaniem

Podobnie jak w przypadku Credit Agricole mamy do czynienia ze sfabrykowaną stroną internetową banku, która do złudzenia przypomina oryginał. Tym razem jednak oszuści nie wysyłają fałszywych SMS-ów, a wiadomości mailowe z informacją o ograniczeniu dostępu do konta z powodu „braku aplikacji bezpieczeństwa”.

O scamie poinformował na Twitterze zespół CERT, czyli grupa zajmująca się aspektami cyberbezpieczeństwa, reagująca na ataki hakerskie czy incydenty phishingowe. W przypadku santanderowego oszustwa przestępcy są wyjątkowo bezczelni, bo po zwabieniu klientów banku fałszywą witryną, każą im jeszcze pobierać aplikację, która w rzeczywistości jest androidowym trojanem bankowym. Złośliwe oprogramowanie o nazwie Hydra po zainstalowaniu podszywa się pod aplikację i przechwytuje wszelkie dane przychodzące oraz wychodzące z urządzenia. Wgranie Hydry na swój smartfon jest prostą drogą do utraty pieniędzy z konta, dlatego należy uważnie przyglądać się korespondencji bankowej i ostrzec bliskich przed zagrożeniem.

W razie wątpliwości zawsze warto skontaktować się z obsługą klienta pod tym adresem i zweryfikować, czy wiadomość faktycznie pochodzi od banku.

Stock image from Depositphotos