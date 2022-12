Metody „Na Netfliksa” jeszcze nie było. Lepiej uważaj na te niebezpieczne SMSy

Spokojnie, z Twoim kontem wszystko ok. To po prostu kolejny scam.

Grudzień pod znakiem phishingowych oszustów – można by rzec. Najpierw próby wyłudzenia danych logowania do kont klientów Credit Agricole, później ktoś polował na naiwnych kierowców, korzystających z systemu eTOLL, a teraz cyberprzestępcy próbują metodą na… Netfliksa. Jeśli też dostałeś podejrzanego SMSa, to lepiej przeczytaj dalej.

Wiadomość mogą otrzymać także osoby bez wykupionego abonamentu

Niebezpiecznik poinformował dziś o podejrzanych wiadomościach wysyłanych rzekomo przez Netflix, ostrzegających przed zawieszeniem konta i nieudanej próbie pobrania płatności. To oczywista próba phishingu.

Źródło: Niebezpiecznik.pl

Wiadomości przesyłane przez oszustów nieco się od siebie różnią, ale powtarza się motyw zawieszonej subskrypcji oraz link prowadzący do fałszywej strony. Witryna symuluje oficjalny panel logowania do konta Netflix, by wyciągnąć dane teleadresowe i szczegóły karty płatniczej.

Jeśli otrzymałeś taką wiadomość, to jeszcze nic strasznego. Dopóki nie klikniesz w link i nie dasz na tacy dostępu do twoich pieniędzy, to możesz spać spokojnie. Warto jednak ostrzec bliskich – zwłaszcza osoby starsze, bo to właśnie ta grupa najczęściej pada ofiarą cyberprzestępców.

Stock image from Depositphotos