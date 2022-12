Jeśli dostałeś SMS od CA24 z dziwnym linkiem, to lepiej dwa razy zastanów się, zanim w niego klikniesz. To niebezpieczna próba wyłudzenia wrażliwych danych.

Jesteś klientem Credit Agricole? Uważaj na SMS od CA24

Ataki phishingowe to oszustwo polegające na podszywaniu się pod osobę, firmę lub instytucję. Ich celem może paść każdy, ale wymierzane są głównie w podmiotowy biznesowe, lub tak jak w poniższym przypadku – w klientów banków.

Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego (CSIRT) ostrzegł na Twitterze przed podejrzanymi wiadomościami od nadawcy, który podaje się za bank Credit Agricole. Komunikat informuje o fałszywym ograniczeniu konta, a w SMS zawarto link, przenoszący do panelu logowania, łudząco podobnego do prawdziwej witryny banku. Jest to oczywista próba wyłudzenia danych do konta, która może być tragiczna w konsekwencjach.

Co ciekawe nie jest to pierwszy przypadek. Do podobnych ataków phishingowych doszło też w maju i listopadzie. Warto więc ostrzec znajomych i bliskich – zwłaszcza osoby starsze – bo w ferworze codzienności bardzo łatwo naciąć się na oszustów.

Stock image from Depositphotos