Fałszywa strona e-TOLL to nic innego jak phishing! Kolejna próba wyłudzenia, bazująca na zaufaniu do systemu zarządzanego przez przez GDDKiA.

Grudzień to czas istnej zawieruchy, rozkojarzenia i pośpiechu podczas kupowania prezentów i przygotowań do świąt. Bardzo łatwo wtedy o nieuwagę, co skrzętnie wykorzystują oszuści i cyberprzestępcy. Zaledwie dwa tygodnie temu ktoś polował na nierozważnych klientów banku Credit Agricole, wysyłając fałszywe wiadomości, prowadzące do spreparowanych paneli logowania. Dziś szczególną ostrożnością muszą wykazać się kierowcy, korzystający z e-TOLL.

Organy rządowe ostrzegają przed oszustwem

Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego przekazał na Twitterze – a informacje potwierdzone zostały przez Krajową Administrację Skarbową – o próbach phishingu, wymierzonych w osoby korzystające z systemu e-TOLL, służącego do poboru opłaty elektronicznej za przejazd po wybranych odcinkach autostrad i dróg ekspresowych, zarządzanych przez GDDKiA.

Źródło: CSIRT

Fałszywa strona e-tollgov.pl najpierw przenosi do panelu logowania, a następnie do zakładki z miejscem na dane karty płatniczej. To oczywisty scam, który może narobić Wam wiele problemów przed samymi świętami. Między oryginałem a oszustwem istnieje subtelna różnica, gdzie sama fraza e-TOLL nie jest rozdzielana dywizem oraz nie zawiera kropki przed gov.

Dla uwiarygodnienia operacji cyberprzestępcy zamieścili na stronie logotypy Ministerstwa Finansów oraz Krajowej Administracji Skarbowej, ale nie dajcie się zwieść – to scam, który ma miejsce już nie po raz pierwszy. Na początku roku doszło do podobnego incydentu – oszuści wysyłali fałszywe maile od „zespołu viaTOLL, mające na celu wyłudzenie danych do logowania i informacji autoryzacyjnych do bankowości.

Stock image form Depositphotos