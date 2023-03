Na dobrze spędzany czas w domu wybierz odpowiedni sprzęt

Centrum takich spotkań często są telewizory, ale dziś zakup odpowiedniego modelu wcale nie jest łatwy. Wybór jest ogromny i należy przekuć to w zaletę. Na widzów czeka bowiem wiele marek, mnóstwo modeli o różnych możliwościach i w zróżnicowanych przedziałach cenowych. Prym wiodą dziś telewizory z 4K, dzięki którym można w pełni cieszyć się ultra wysoką rozdzielczością w materiałach w serwisach VOD, ale nie każdy potrzebuje ekranu o przekątnej mierzącej ponad 55 cali ani dodatkowych funkcji czy wsparcia dla najnowszych technologii. Warto jednak odpowiedzieć sobie na początku na pytanie, do czego będzie służyć telewizor i jak wiele osób regularnie będzie z niego korzystać. Do uniwersalnego użytku i sporadycznych seansów oraz rozgrywki na konsoli odpowiednie będą telewizory z ekranami LCD, które są relatywnie przystępne i zapewniają właściwe warunki do seansów dla większości osób.

Gracze zdecydowanie powinni zwracać uwagę także na inne cechy telewizorów, a wśród tych kluczowych znajdują się obecność złącza HDMI 2.1 i obsługa wyższej częstotliwości odświeżania ekranu. Tutaj potrzebne są wartości 100-120 Hz, by podczas grania zauważyć różnicę i czerpać jeszcze większą frajdę ze spędzanego przy konsoli czasu. Modelami z wyższej półki są telewizory z panelami OLED i miniLED, które dysponują znacznie mniejszymi obszarami podświetlenia, co znacząco wpływa na wiele cech wyświetlanego obrazu. Czernie są głębsze, zwiększa się kontrast, a kolory bywają lepiej nasycone. Dzięki podświetleniu pojedynczych pikseli (OLED) albo mniejszych stref (miniLED) wiele scen w filmach i grach prezentuje się milej dla oka, dzięki bliższym do prawdziwych warunkom panującym na ekranie. Wybór technologii zależny jest od naszych zastosowań i oczekiwań - ci bardziej wymagający domowi kinomani na pewno powinni zerkać w kierunku OLED-ów, miniLED-ów i microLED-ów, ale wtedy należy być gotowym na wyższe ceny telewizorów.

Bardzo ważnym punktem jest też platforma, pod kontrolą której pracuje dany model. Telewizory typu smart TV nie potrzebują już zewnętrznych urządzeń, by można było podłączyć je do Internetu i streamować z sieci filmy oraz seriale. Co więcej, niektóre z nich pozwalają dzięki dedykowanym aplikacjom streamować nawet gry, a wtedy niepotrzebna staje się konsola i kontroler podłączamy bezpośrednio do naszego telewizora. Najczęściej spotykanym systemem jest Android TV lub jego nowsza odsłona Google TV. Ten drugi to u podstaw nadal ta sama platforma obsługująca te same aplikacje ze sklepu Google Play, ale opakowana w nowy interfejs i usprawnione rozwiązania. Pomiędzy Android TV i Google TV nie znajdziemy jak na razie gigantycznych różnic, natomiast obydwa systemy oferują swobodę i dowolność podobnie jak Android na smartfonach, jeśli chodzi o personalizowanie wyglądu, instalację aplikacji czy korzystanie z zewnętrznych nośników czy urządzeń.

Pozostałymi dwoma najpopularniejszymi rozwiązaniami są webOS i Tizen dostępne odpowiednio na telewizorach LG oraz Samsunga. Obydwie platformy przeszły dużo zmian w ostatnich latach, które poprawiały wygląd, nawigację i działanie systemu, ale wciąż różnią się od siebie kilkoma ważnymi cechami. Należy do nich nawet sposób nawigacji po systemie, gdyż telewizory LG sprzedawane są z pilotem Magic, który pozwala korzystać ze wskaźnika. Po wycelowaniu pilota w ekran zyskujemy możliwość wskazywania kursorem na poszczególne elementy interfejsu, zaś przycisk pełniący też rolę scrolla umożliwia przewijanie zawartości ekranu o wiele szybciej, niż za pomocą innych metod. Obecność wskaźnika przekłada się też na szybsze i o wiele wygodniejsze korzystanie z klawiatury ekranowej, ponieważ nie ma potrzeby przeklikiwania się przez wszystkie znaki na ekranie przy wprowadzaniu tekstu. Same webOS i Tizen nie różnią się od siebie aż tak bardzo i dzięki obecności na telewizorach danej marki mamy pewność, że są one odpowiednio zoptymalizowane, a to oznacza, że działają sprawnie i stabilnie, kiedy tylko tego potrzebujemy.

Telewizor w domu nie służy dziś jednak tylko do oglądania i grania, także wspólnie ze znajomymi, ale coraz częściej pełni rolę centrum multimedialnego podczas spotkań i imprez. Wtedy to na telewizorze sięgamy po serwisy muzyczne, by wypełnić pomieszczenie dźwiękiem, a jednocześnie pozwolić każdemu na wygodny sposób dobierania nowych kawałków. W duecie z telewizorem świetnie współpracują dziś soundbary - czyli pojedyncze systemy audio, które można umieścić w pod samym telewizorem lub w jego okolicy bez potrzeby reorganizacji całego pomieszczenia w celu znalezienia miejsca dla kolejnych kolumn w ramach zestawu kina domowego.

Soundbary przyjmują różne kształty i rozmiary, dlatego dobranie tego właściwego - który będzie pasował wizualnie do telewizora i otoczenia - nie powinno być wyzwaniem. Co więcej, soundbar to bardzo często tylko początek drogi poprawy dźwięku podczas seansów i rozgrywki, ponieważ większość z nich można bardzo łatwo rozbudować o dodatkowe elementy zestawu jak subwoofer czy głośniki satelitarne dźwięku przestrzennego. Ten pierwszy odpowiada oczywiście za niskie tony, a drugi rodzaj głośników służy do uzyskania faktycznego efektu dźwięku przestrzennego w pomieszczeniu, także z wykorzystaniem technologii Dolby Atmos. Dzięki niej uzyskujemy efekt sfery, wewnątrz której efekty dźwiękowe są rozlokowane jeszcze bardziej naturalnie, bo w dwóch osiach - w pionie i poziomie - dlatego przemieszczające się odgłosy deszczu czy helikoptera są możliwe do usłyszenia w górnej części pomieszczenia.

Opisując urządzenia, które zapewniają nam odpowiednia warunki do relaksu i przyjemnego spędzania czasu ze znajomymi, nie mogliśmy pominąć zyskującej na popularności kategorii power audio. To mobilne głośniki o sporych rozmiarach, które skutecznie wypełniają każde pomieszczenie dźwiękiem o wysokiej jakości i głębi, dzięki czemu domowe imprezy w ogrodzie czy grill mogą nabrać nowego wymiaru. Bez przeszkód ustawimy je w dowolnym miejscu, bo część z nich posiada nawet wbudowane akumulatory zapewniające działanie przez wiele godzin. Wiele sposobów podłączenia źródeł dźwięku - od AUX-a po Bluetooth - oraz efekty świetlne to funkcje, które mogą być istotne dla wielu osób, dlatego miejcie to na uwadze dobierając sprzęt dla siebie. Możliwości tych głośników są momentami naprawdę zaskakujące, a ceny coraz bardziej przystępne.