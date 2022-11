Android 13 został oficjalnie wydany w połowie sierpnia. Jako pierwsze, co oczywiste, dostały go Pixele. Natomiast pozostali producenci rozpoczęli prace nad dostosowaniem do niego swoich urządzeń.

Samsung liderem aktualizacji

Polityka aktualizacji w świecie Androida jest różna, pisałem o tym w tym tekście. Zdecydowanie na czele stawki jest Samsung i po raz kolejny mamy tego dowody. Firma chyba najszybciej rozpoczęła rozsyłanie najnowszego systemu do swoich smartfonów. Jako pierwsze oficjalnego Androida 13 razem z najnowszą nakładką One UI 5 dostały modele z linii S22 – stało się tak już w październiku. Oczywiście, jeśli urządzenia nie było kupione na wolnym rynku a u operatora i ma jego oprogramowanie – operacja może się nieco przedłużyć.

Następna w kolejce jest seria S21. Polscy użytkownicy modelu podstawowego, z plusem oraz Ultry właśnie dostali oficjalną aktualizację. Najszybciej mogą na nią liczyć ci, którzy zaryzykowali i zapisali się do testów Beta.

Jeśli jednak ktoś ma starsze urządzenie serii 20 – też nie powinien długo czekać. Bo najnowszy Android zaczął się już pojawiać na smartfonach użytkowników w Niemczech i Szwajcarii. Dotyczy to modeli S20, S20+, S20 Ultra, Note 20 i Note 20 Ultra.

Samsung jest liderem jeśli chodzi o aktualizacje systemu, bo nie tylko wprowadza je bardzo szybko, ale też daje najdłuższe wsparcie. Topowe modele mogą liczyć na cztery nowe wersje Androida oraz pięć lat poprawek bezpieczeństwa systemu.

Reszcie się nie spieszy

Inni producenci jeszcze nie wydali oficjalnego Androida 13 dla swoich urządzeń, ale paru ma już program Beta, do którego mogą się zapisywać użytkownicy spragnieni nowości. Dotyczy to między innymi Asusa Zenfone 9, czy OnePlus 10 Pro. Startem aktualizacji do najnowszego systemu pochwaliło się również Sony – jako pierwsze dostaną go Xperie 1 IV i 5 IV.

Oficjalną wersję jako pierwsze powinny dostać urządzenia, na których można było zainstalować Androida 13 w wersji Beta, jeszcze przed jego oficjalnym wydaniem. To m.in. Oppo Find X5 Pro, Vivo X80 Pro, Xiaomi 12 i Xiaomi 12 Pro. Ale na razie ich użytkownicy muszą uzbroić się w cierpliwość.

Co nowego w Androidzie 13?

Pocieszeniem dla wszystkich tych którzy czekają na nowy system może być to, że jego kolejne wersje nie wnoszą jakichś wielkich, zauważalnych na pierwszy rzut oka zmian. Tym razem największą jest schemat kolorów, który dostosuje się automatycznie z tapety na ekranie głównym. Google stawia najbardziej na bezpieczeństwo użytkowników, więc nowością jest m.in. nadawanie dostępu aplikacjom do wybranych a nie wszystkich zdjęć i filmów, albo zgoda na wysyłanie powiadomień po zainstalowaniu aplikacji. Poufne dane skopiowane do schowka są z niego automatycznie czyszczone. Chodzi np. o adresy e-mail, numery telefonu lub dane do logowania. Ciekawą opcją jest możliwość wyboru języka nie tylko dla całego telefonu, ale także dla poszczególnych aplikacji.

Listę wszystkich urządzeń które dostaną Androida 13 znajdziecie w tym wpisie.