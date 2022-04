Przenośny i bezprzewodowy. Samsung Freestyle już w Polsce

W styczniu tego roku Samsung zaprezentował szereg urządzeń, które w najbliższym czasie trafią do sprzedaży. Jednym z nich jest przenośny projektor. Samsung Freestyle trafił właśnie do Polski.

The Freestyle to jedyny w swoim rodzaju projektor zapewniający niezrównaną elastyczność, która wychodzi naprzeciw zmieniającym się stylom życia użytkowników. Pozbawiony ograniczeń, jakie tradycyjnie narzucała zarówno przestrzeń, jak i rozmiar projektora, The Freestyle to przyjemne, wszechstronne urządzenie, z którego można korzystać w wybrany przez siebie sposób

- tak o Samsung Freestyle mówił kilka miesięcy temu Simon Sung z Samsunga. Freestale to projektor przenośny, który ma sprawdzić się nie tylko w domu, ale także w plenerze i na wyjeździe. Waży zaledwie 830 gramów i nie potrzebuje dodatkowych głośników. Dzięki wykorzystaniu nietypowej konstrukcji walca i specjalnemu mechanizmowi, można go obrócić o 180 stopni. Docenią to ci, którzy do tej pory mieli problem z dostępnością miejsca na projektor. Urządzenie posiada wbudowany system smart TV Tizen, więc z dostępem do serwisów VOD nie będzie problemu. Freestale może być zasilany z gniazdka elektrycznego lub z wykorzystaniem powerbanka 50W (20V) oferującego USB Power Delivery, co ułatwia zabieranie go w podróż lub w plener.

Samsung Freestale. Przenośny projektor do zadań specjalnych

Wyposażony w lampy LED o żywotności do 20000 godzin oferuje przekątną obrazu od 30 do 100 cali, jasność na poziomie 550 lumenów, wsparcie HDR10, 100000 : 1 i stosunek projekcji (odległość od ściany/szerokość wyświetlanego obrazu) na poziomie 1.2. Urządzenie posiada zaawansowane funkcje automatycznej korekcji trapezu i poziomowania. Dzięki nim uzyskanie idealnego obrazu będzie łatwiejsze niż kiedykolwiek. Producent zapewnia, że Freestyle poradzi sobie z projekcją obrazu pod najbardziej wymagającym kątem i w najtrudniejszych warunkach. Za dźwięk odpowiada 5-watowy głośnik oferujący przestrzenne brzmienie w 360 stopniach.

Samsung Freestyle dostępny jest już w sprzedaży w Polsce. Kupicie go m.in. na oficjalnej stronie Samsunga za 4999 zł. Urządzenie znajdziecie też w sklepach Media Markt i x-kom w tej samej cenie.