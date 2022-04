Nowe problemy użytkowników Samsung Galaxy S22. Teraz skarżą się na głośniki

Samsung nie ma ostatnio łatwego czasu. Premiera linii Galaxy S22 jest dość wyboista. Na tyle, że po tym jak firma oszukała użytkowników — musi liczyć się z niezbyt przyjemnymi konsekwencjami. Pod wspomnianym wpisem Czytelnicy dość mocno krytykowali nową linię smartfonów, wskazując jasno że użytkownicy mają cały szereg problemów ze swoimi telefonami i throttling jest akurat najmniejszym z nich. Tak może być, a teraz głośno robi się o nowy problemie na który skarżą się właściciele nowej linii flagowców od Samsunga. Ten związany jest z głośnikami w smartfonie, które mają źle reagować na zmiany ciśnienia i... temperatury.

Głośniki w nowych flagowcach Samsunga nie lubią zmiany ciśnienia i temperatury. Użytkownicy skarżą się na problemy

Słyszeliśmy już o problemach z ekranami i wariującym GPSem, a teraz do kompletu dochodzi jeszcze głośnik. O co chodzi? Ostatnie informacje nadsyłane przez użytkowników z całego świata wskazują, że smartfon po prostu nie radzi sobie ze zmianą ciśnienia i/lub temperatury. Dlatego po lotach lepiej nie korzystać z glośników w Galaxy S22, bo... brzmią one tak, jak ja poniższym filmiku:

Takie przygody mają ci, którzy zabrali urządzenie w podróż samolotem, a także ci którzy wkraczają do ciepłego pomieszczenia po tym, jak spędzili dłuższą chwilę na zimnie. Co ciekawe — Samsung nie zająknął się jeszcze nawet słowem o problemie, ale użytkownicy których dotknął problem znaleźli już rozwiązanie, które pozwala im uniknąć przeraźliwie trzeszczących głośników w smartfonach Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22+ oraz Samsung Galaxy S22 Ultra.

...jest nim, uwaga, wyjęcie tacki na kartę SIM. Po wyjęciu i jej ponownym włożeniu — problemy mają ustąpić, a jeśli nie... no to cóż, wtedy lepiej skorzystać z opcji odwiedzenia najbliższego punktu serwisowego.

Wygląda na to, że problemy z głośnikami mogą być spowodowane dokładnym uszczelnieniem smartfona, by nie były mu groźne żadne zalania czy pyły. Dlatego "otwarcie" urządzenia i wyjęcie tacki na kartę sim ma pomóc z kłopotliwym, skwierczącym, głośnikiem.

Patrząc na ilość problemów, wygląda to coraz gorzej

Rodzina smartfonów Samsung Galaxy S22 "na papierze" wygląda świetnie. Pierwsze testy redakcyjne również wypadły bardzo pozytywnie, dlatego czytając o kolejnych problemach ze smartfonami patrzę na wszystko z niedowierzaniem. bo wygląda na to, że nie są to pojedyncze, jednostkowe, przypadki, a jednak kłopoty z tą linią urządzeń są bardziej powszechne, niż ktokolwiek mógłby zakładać. Szczerze? Od lat jest zirytowany na psującą się elektronikę i szczerze współczuję wszystkim, którzy kupili nowy smartfon za tyle pieniędzy i od samego początku muszą zmagać się z to większymi, to mniejszymi, problemami.

