Smart piekarnik, czyli nie musisz mieć umiejętności ani przepisu, żeby przygotować świetny posiłek

Żyjemy w czasach, kiedy wszystkie rzeczy są smart — nawet piekarniki. Samsung zapowiedział Bespoke AI Oven, który dzięki sztucznej inteligencji po włożeniu jedzenia do piekarnika, sam rozpozna, co to za potrawa, zalecając sam odpowiedni tryb, czas i temperaturę. Piekarnik koreańskiego giganta ma nawet wykrywać, kiedy jedzenie się rozgotuje lub przesadnie przypiecze — o czym dostaniemy powiadomienie.

Źródło: Samsung

Piekarnik będzie w stanie rozpoznać 80 różnych potraw i składników, a wersja europejska z jakiegoś powodu ma rozpoznawać aż 106 potraw. Oczywiście nie zawsze będziemy musieli słuchać się sugestii piekarnika, a ustawić własne opcje poprzez dotykowy ekran. Idąc dalej, mamy do czynienia z otwieraniem drzwi typu push-to-open oraz wieloma trybami przygotowania posiłków, takimi jak air fryer (frytkownica beztłuszczowa), gotowanie na parze, dwie komory z różnymi temperaturami czy nawet „air sous vide”. To jednak nic w porównaniu do kolejnej nowości…

Piekarnik dla streamerów. Brzmi absurdalnie, ale stanie się faktem

Wewnętrzna kamera nie służy tylko do tego, żeby sztuczna inteligencja w piekarniku była w stanie rozpoznawać potrawy i podpowiadać nam, na jaki proces przygotowania mamy się zdecydować. Kamera pozwala również na robienie zdjęć potraw, nagrywanie wideo czy nawet… na streamowanie na żywo procesu pieczenia.

Źródło: Samsung

Koreański gigant twierdzi, że jest to „świetne dla twórców treści i zapalonych szefów kuchni, którzy chcą dzielić się swoimi potrawami”. Nie wiem, czy Twitch czy Instagram są gotowe na taką rewolucję, lecz o tym przekonamy się już wkrótce. Samsung Bespoke AI Oven będzie miał swoją premierę w trzecim kwartale tego roku, lecz na ten moment jeszcze nie znamy cen. Co Wy na to?

Źródło: The Verge

Grafika wyróżniająca: Samsung