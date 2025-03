Najbardziej opłacalny smartfon w nowej odsłonie. Jeszcze bardziej kusi!

Nowy wygląd Pixel 9a - właśnie na to czekałem

Telefon, o którym już na pewno słyszeliście, a większość już mogła go wcześniej zobaczyć na nieoficjalnych grafikach, nareszcie debiutuje oficjalnie. Zgodnie z oczekiwaniami design zrywa z tym, co widzieliśmy w modelach z serii 9 - zniknęła uwypuklona wyspa na aparaty i jest teraz na jednej wysokości z resztą obudowy. Telefon charakteryzuje się konstrukcją z metalową ramką i ulepszoną ochroną zgodną z normą IP68, co zapewnia odporność na wodę i pył. Tylna obudowa wykonana jest w 81% z plastiku pochodzącego z recyklingu, a aluminiowa ramka zawiera 100% materiałów z recyklingu. Urządzenie posiada 6,3-calowy wyświetlacz Actua z adaptacyjną częstotliwością odświeżania 60-120 Hz, co zapewnia płynne i responsywne działanie. Telefon dostępny jest w czterech kolorach: lawendowym, peonii, porcelanowym i obsydianu.

Pełne wsparcie Gemini na Pixelu 9a

Co więcej, jest wizualnie znacząco mniejsza. Ale Google zwraca uwagę na wiele innych aspektów nowego modelu. Jednym z kluczowych elementów zdaniem producenta jest wbudowany asystent AI Gemini. Ten asystent, znany także z flagowych modeli Google, umożliwia użytkownikom wykonywanie różnorodnych zadań za pomocą prostego naciśnięcia i przytrzymania przycisku zasilania. Jak opisuje to Google, Gemini wspiera produktywność i kreatywność, pomagając w pisaniu, planowaniu, uczeniu się oraz w interakcjach z aplikacjami Google. Na budżetowym modelu Pixela nie zabrakło funkcji Gemini Live pozwalającej na prowadzenie naturalnych rozmów.

Aparat w Google Pixel 9a

Pixel 9a wyposażony jest w ulepszony system dwóch tylnych aparatów. Główny aparat o rozdzielczości 48 Mpix oraz ultraszerokokątny aparat 13 Mpix. Po raz pierwszy w serii A dostępna jest ostrość w trybie makro, co pozwala na robienie zdjęć z niedużej odległości od przedmiotów oraz powierzchni i uchwycenie najdrobniejszych detali. Funkcje fotograficzne oparte na AI, takie jak "Dodaj mnie", "Najlepsze ujęcie" czy "Magiczny edytor" też tu są. Nowością w tańszym Pixelu, oprócz fotografii makro, jest funkcja astrofotografii, umożliwiająca robienie zdjęć nocnego nieba i nagrywanie poklatkowych filmów.

Pixel 9a wyposażony jest w baterię o pojemności 5100 mAh, która zapewnia ponad 30 godzin pracy na jednym ładowaniu. W trybie ekstremalnego oszczędzania baterii urządzenie może działać nawet do 100 godzin. Szybkie ładowanie oraz ładowanie bezprzewodowe to dodatkowe udogodnienia. Telefon napędza najnowszy procesor Google Tensor G4, który zapewnia wysoką wydajność i płynne działanie.

Google Pixel 9a - aktualizacje i lata wsparcia

Google Pixel 9a wyróżnia się długoterminowym wsparciem aktualizacji. Producent gwarantuje 7 lat aktualizacji systemu operacyjnego i zabezpieczeń, co ma zapewnić długotrwałe działanie urządzenia. Google Pixel 9a oferuje kompleksowe zabezpieczenia, w tym wbudowaną usługę VPN od Google, wielowarstwowe zabezpieczenia sprzętowe oraz ochronę przed złośliwym oprogramowaniem i phishingiem. Funkcje ułatwiające kontakt i kontrolę rodzicielską, takie jak aplikacja Google Family Link, pozwalają na zarządzanie kontem i urządzeniami dziecka oraz na ustawienie czasu zajęć szkolnych.

Bonusy przy zakupie Pixela 9a - dostępność telefonu

Kupując Pixel 9a, Google zapowiada, że użytkownicy otrzymają dodatkowe korzyści, takie jak 3-miesięczna subskrypcja Google One, YouTube Premium oraz 6-miesięczna subskrypcja Fitbit Premium. Dla tych, którzy z niecierpliwością wyczekują możliwości zakupu, Pixel 9a będzie dostępny w Polsce już w kwietniu. Jego debiut na krajowym rynku obejmie oficjalny sklep internetowy Google, jak również współpracujących partnerów handlowych – sieci Media Expert i Play. Cena startowa urządzenia została ustalona na poziomie 2 399 zł, ale możemy spodziewać się solidnych promocji i rabatów.