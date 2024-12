Można się sprzeczać, kto ma lepsze telefony, ale jest jedno udogodnienie, które nie jest obecne w Samsungach, lecz w iPhone'ach jak najbardziej. Kolejne plotki uwiarygadniają, że nadchodzące flagowce Galaxy S25 nareszcie dogonią konkurencję.

MagSafe zawita na Samsungu, czy będzie działał z iPhone'em?

Już od dawna wiele przecieków sugeruje, że niebawem, bo w styczniu możemy się spodziewać premiery świeżych Samsungów Galaxy S25. Wraz z nimi wypłynęło wiele ciekawych detali, lecz jeden wzbudza szczególne zainteresowanie. Wygląda na to, że doczekamy się odpowiednika MagSafe w Samsungach, a to za sprawą wsparcia dla bezprzewodowego standardu Qi2.

Samsung

Na poparcie tych plotek przyszły informacje przypadkiem udostępnione przez fińską sieć handlową. To ona przedwcześnie udostępniła informacje o etui dedykowanych nadchodzącym smartfonom. Dzięki temu można się było oczywiście dowiedzieć, w jakich kolorach będą dostępne oficjalne akcesoria, lecz to, co szczególnie jest warto uwagi, nie jest kolorem (chociaż i on jest ważny!).

Wygląda na to, że do sprzedaży trafią "magnetyczne etui" dla Samsungów Galaxy S25, Galaxy S25+ oraz Galaxy S25 Ultra. Będą one dostępne wyłącznie w wersji przezroczystej. Nie znamy przyczyny, lecz można spokojnie strzelać, że chodzi o wyróżnienie urządzeń w tłumie. Co jak co, ale to się Apple wybitnie udało. Łatwo już z odległości rozpoznać właścicieli iPhone'ów po tym prostym detalu wskazującym na MagSafe w pleckach smartfonów.

Charakterystyczny element widoczny na etui z MagSafe

Magnetyczne etui to tylko początek oferty wielu artykułów, które mogą się pojawić dla właścicieli Samsungów w przyszłości. Portfele, nóżki do postawienia telefonu, płytki do indukcyjnego ładowania, uchwyty czy powerbanki to tylko przykłady wielu gadżetów kompatybilnych z tym rozwiązaniem.

Pojawia się z nimi pytanie, czy to oznacza, że ujrzymy akcesoria kompatybilne z różnymi urządzeniami? W tym z konkurencją Samsunga, na przykład iPhone'em? Cóż, to pokaże czas, ale wiemy już teraz, że twórcy mają możliwość wykluczenia kompatybilności z innymi urządzeniami i wciąż mieć Qi2.