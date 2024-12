Samsung chce zawojować rynek. Obok Galaxy S25 zapowie zupełnie nowy projekt!

Jak wynika z najnowszych plotek, Samsung ma przygotowywać zupełnie nowe urządzenie. To segment, w którym gigant jeszcze nie ma swoich produktów, ale chce podejść do sprawy zupełnie inaczej niż Apple.

Każdy chce swoich "okularów". Jedni większych, inni mniejszych

Nie jest żadną tajemnicą, że to Apple wyznacza trendy i wielu producentów -- choć nie boi się chwytać za znacznie bardziej zaawansowane technologie niż gigant z Cupertino -- podąża ścieżką, którą ci wydeptali. Idealnie było to widać na przykładzie niesławnego "zakola" w smartfonach czy Dynamicznej Wyspy, która po debiucie w iPhone'ach nagle pojawiła się także u szeroko rozumianej konkurencji.

Nie da się ukryć, że nie wszystko za co zabierze się Apple udaje im się zamienić w złoto. Jednym z takich produktów którym na rynku poszło dość średnio okazały się ich gogle rozszerzonej rzeczywistości. Apple Vision Pro, delikatnie mówiąc, w obecnej formie nie porwały mas. Trudno się dziwić: na tę chwilę to sprzęt dla największych technologicznych zajawkowiczów z grubym portfelem. Niewiele aplikacji, niewiele możliwości, ciężkie i... dostępne raptem na kilku rynkach na krzyż. Może i w przyszłości się to zmieni -- i Apple rozhuśta rynek w sposób, w jaki zrobili to ze smartfonami czy tabletami. Ale jak wynika z najnowszych raportów: Samsung nie planuje czekać i nadganiać zaległości. Firma dopiero wprowadziła na rynek inteligentny pierścionek, a teraz ma pracować nad autorskimi smart okularami. Projektem znacznie różniącym się od tego co oferuje Vision Pro, ale będącym krok bliżej do przyzwyczajania użytkowników do zakładania na siebie kolejnej warstwy technologii.

Samsung zaoferuje własne smart okulary. Prezentacja już w styczniu!

Jak poinformował koreański serwis Yonhap News, już za kilka tygodni -- wraz z odsłonieniem kart związanych z linią smartfonów Galaxy S25 -- Samsung miałby przedstawić także zupełnie nowy produkt: inteligentne okulary. Na tę chwilę jednak ma to być wyłącznie prezentacja, podobnie jak miało to miejsce ze wspomnianym Galaxy Ringiem. Na premierę urządzenia mielibyśmy bowiem zaczekać nieco dłużej -- kto wie, może także do lata, kiedy to wspomniany pierścionek zadebiutował wraz ze składakami. Mówi się bowiem, że premiera inteligentnych okularów od Samsunga miałaby mieć miejsce w trzecim kwartale przyszłego roku.

Od jakiegoś czasu plotkowało się, że Samsung ściśle współpracuje z Google nad oprogramowaniem dla niezapowiedzianego jeszcze produktu. Giganci ogłosili bliższe partnerstwo w ubiegłym roku. Wiadomo, że sprzęt ma działać w oparciu o system Android. A zbierając więcej nieoficjalnych informacji, można dowiedzieć się, że ich inteligentne okulary XR miałyby nie mieć ekranu, ważyć naprawdę niewiele (mówiło się o 50 gramach) i działać podobnie do okularów Ray-Ban Mety. Ich asem w rękawie ma być Gemini -- sztuczna inteligencja Google, która ma rozpoznawać gesty... a także wspomagać system płatności.

Brzmi ciekawie i intrygująco. Czy na tyle bym chciał je nosić? Pewnie nie - ale jestem bardzo ciekawy, czy Samsungowi uda się nas zaskoczyć. A przy okazji jestem też ciekawy ile to cacko będzie kosztować i jak długo podziała na jednym ładowaniu. Jeżeli powyższe plotki się potwierdzą, to na odpowiedzi nie będziemy musieli czekać specjalnie długo, oficjalnej premiery urządzeń z serii Galaxy S25 spodziewamy się około 20 stycznia przyszłego roku.