Premiera Samsunga Galaxy S25 zbliża się wielkimi krokami. Prawdopodobnie, jak co roku, nowa linia flagowców od koreańskiego giganta zadebiutuje na początku przyszłego roku (przełom stycznia i lutego). Już teraz jednak dociera do nas coraz więcej plotek i przecieków na temat nadchodzących flagowców.

Samsung Galaxy S25 Ultra mocniejszy niż iPhone 16 Pro Max. Ten wyścig nigdy się nie kończy

Samsung i Apple są jednymi z najważniejszych graczy na rynku topowych smartfonów. Przez to jednak, że ich premiery odbywają się w zupełnie innych częściach roku - wraz z każdym debiutem ich najmocniejszych urządzeń prześcigają się o trochę. Dlatego też nikt nie powinien być specjalnie zaskoczony tym, że Samsung Galaxy S25 Ultra będzie mocniejszy niż debiutujący w miniony piątek iPhone -- ale nie mam złudzeń, że i takich obserwatorów i komentatorów nie zabraknie.

Galaxy S25 Ultra wypada lepiej w popularnym benchmarku. W bazie aplikacji odnaleziono pierwszy test

To nie jest pierwszy, ani prawdopodobnie też ostatni, raz kiedy aplikacje do benchmarków psują niespodziankę twórcom urządzeń. O ile jednak powstawania serii smartfonów Galaxy S25 możemy być pewni, nie zawsze tak to wygląda. Teraz jednak użytkownik X (dawniej Twittera) podzielił się swoim znaleziskiem z bazy Geekbench związanym ze wspomnianym benchmarkiem właśnie:

Dla wielu nie będzie zaskoczeniem, że sercem urządzenia jest Snapdragon 8 generacji 14, który wespół z 12 GB pamięci operacyjnej daje fenomenalne wyniki. Jednordzeniowy test to 3069, wielordzeniowy - 9080. I gdy porównamy go z z tegorocznym S24 Ultra - widać sporą zmianę (było to, analogicznie: 2300 i 7000). W przypadku najnowszego iPhone'a, mowa o około 18% wyższej wydajności. Przynajmniej w syntetycznych testach. A te, jak wiadomo...

To tylko syntentyczne testy. Zmiennych jest znacznie więcej

Jak zwykle takie "suche" porównania niewiele mają wspólnego z rzeczywistością. Mówi się o tym wiele i to od lat - i nie bez powodu. Przez lata śmiano się chociażby z tego, jak żałośnie na tle androidów, wypada ilość oferowanych przez nie pamięci RAM. Kto jednak śledzi ten rynek staranniej ten wie, że tak naprawdę niewiele to zmienia: bo autorska architektura i własny system pozwalały im działać równie dobrze, a nierzadko nawet lepiej.

Samsung Galaxy S25 Ultra: co wiemy na temat urządzenia?

Przecieków na temat nadchodzącego Samsunga Galaxy S25 Ultra jak zwykle mamy już pod dostatkiem. Jednymi z najciekawszych z nich sa te, na temat wielkości urządzenia, który ma być mniejszy od tegorocznego Galaxy S25 Ultra. A wszystko to przy pozostaniu przy tej samej wielkości ekranu. Koreańczykom miałoby się to udać dzięki zmniejszeniu ramek. Ponadto smartfon miałby zaoferować usprawnienia w aparacie (choć z tego co obecnie wiadomo: tylko ultraszerokątnym).