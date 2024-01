Telewizory od lat królują w naszych domach. Teraz będą jeszcze ważniejsze

Rozwiązania dla inteligentnego domu to stosunkowo młoda kategoria produktowa. Dla jednych: nudna i przereklamowana. Inni zaś nie wyobrażają sobie bez niej już życia. Trudno dyskutować z tym, że oferują ogrom wygody, która wcześniej... najzwyczajniej w świecie pozostawała poza naszym zasięgiem. Jest jednak druga strona tego medalu. Kwestia bezpieczeństwa, która od wielu lat budzi wątpliwości, a także kwestia długości technologicznego wsparcia. Nie bez znaczenia pozostaje również to, w jaki sposób sprawujemy kontrolę nad naszym inteligentnym domem.

Owszem — część urządzeń ma specjalne kontrolery. Innymi możemy władać "zewsząd" — co najlepiej pokazuje ekosystem Apple. Tam kontrolę nad całym zestawem HomeKit możemy sprawować za pośrednictwem: smartfona, tabletu, komputera, a nawet... telewizora. Od kilku miesięcy plotkuje się o tym, że gigant z Cupertino chcąc mocniej zaznaczyć swoją obecność w domu przygotowuje specjalną wersję domowego tabletu, tańszego niż podstawowy iPad, który ma stać się kontrolerem całego szeregu sprzętów.

Samsung poszedł jednak o krok dalej i zamiast bawić się w dodatkowe urządzenia — wprowadza zmiany w najnowszych telewizorach. To właśnie je planuje uczynić centrum dowodzenia inteligentnym domem.

Telewizor: to on staje się centrum zarządzania inteligentnym domem

Przez lata obserwowaliśmy dodawanie przez Samsunga krok po kroku nowych elementów zarządzania inteligentnym domem. Początki były dość nieśmiałe i... dla wielu użytkowników: najzwyczajniej w świecie niezrozumiałe. Ich ekosystem z czasem dorósł, stał się bardziej zaawansowany, a niedawno też doczekał się wsparcia dla standardu Matter. To właśnie najnowsze telewizory Samsunga stają się swoistym hubem, pozwalającym na podłączanie urządzeń bez konieczności sięgania po dodatkowe mostki.

Na tym jednak jeszcze nie koniec. Bowiem telewizory firmy Samsung mają być też... czymś w rodzaju inteligentnego wyświetlacza, za pośrednictwem którego będziemy mogli wygodnie zarządzać zestawem podłączonym doń urządzeń. Wszystko za pośrednictwem zupełnie nowego ekranu, który producent nazwał "Now Plus".

To właśnie ta opcja widoku zaserwuje cały zestaw informacji pobieranych z podłączonych do systemu inteligentnego domu czujników — coś na wzór tego, co znają użytkownicy sprzętów takich jak Google Nest i spółka, które serwują je przy wsparciu technologii always-on-display. Wszystkie podane są w czytelnej dla każdego formie i na wyciągnięcie ręki — bez konieczności przeklikiwania się przez kolejne siatki urządzeń i szczegółów z nimi związanych. A wisienką na torcie pozostaje nowy widok w postaci mapy naszego mieszkania, którą teraz będziemy mogli cieszyć się także z poziomu telewizora.

Sterowanie inteligentnym domem staje się łatwiejsze niż kiedykolwiek

Choć ze smartfona możemy zarządzać całym zestawem rozmaitych urządzeń i robić to całkiem wygodnie — to jednak są one w pełni osobistymi sprzętami. Nie czymś, co jest "wyposażeniem" domu i może posłużyć jako centrum zarządzania elementami inteligentnego domu. Samsung rozegrał to naprawdę sprytnie — bo połączył przyjemne z pożytecznym. A jednocześnie zamiast wprowadzać na rynek zupełnie nową kategorię produktów zrobił użytek z tej, która od lat króluje w salonach, pokojach gościnnych czy sypialniach ludzi na całym świecie!

Źródło