Ikea rozszerza ofertę smart home o tanie, ale przydatne czujniki

Ikea rozszerza ofertę smarthome

Ikea od jakiegoś czasu ma już w swojej ofercie kilka urządzeń smarthome, które współpracują z hubem Zigbee - DIRIGERA oraz aplikacją Ikea Home smart. Teraz do tej oferty dołączą trzy stosunkowo tanie rozwiązania: PARASOLL, VALLHORN i BADRING. To nowa kategoria inteligentnych produktów IKEA Home, które umożliwiają monitorowanie swojego domu z dowolnego miejsca na świecie. Inteligentne czujniki dostarczają powiadomienia w czasie rzeczywistym po wykryciu aktywności, dzięki czemu użytkownicy mogą być na bieżącow kwestii tego co dzieje się w ich własnym domu, niezależnie do tego czy są w pracy, szkole czy na wakacjach.

Nowe inteligentne czujniki zaprojektowano tak, aby były niedrogie i łatwe w użyciu dla każdego, a ich uniwersalny wygląd ma sprawić, że nie rzucają się w oczy. Każdy z trzech nowych produktów może działać samodzielnie lub z innymi inteligentnymi produktami IKEA, ale do osiągnięcia pełni możliwości wymaga huba Zigbee. Czujnik otwarcia drzwi i okien PARASOLL przeznaczony jest do dyskretnego montażu na oknach i drzwiach. Powiadamia on użytkowników o otwarciu lub zamknięciu tych punktów dostępu, będąc swego rodzaju systemem alarmowym. Cena pojedynczego czujnika ma wynosić około 10 euro.

Do oferty trafi też bezprzewodowy czujnik ruchu VALLHORN, który można zamontować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Dzięki jego możliwościom możemy np. aktywować światła po wykryciu ruchu, dodatkowe opcje oferują spersonalizowane oświetlenie z możliwością regulacji koloru i intensywności. Do zasilania wykorzystywane są trzy baterie AAA, co ma pozwolić na długie działanie, a cena została ustalona na 7,99 euro.

Ostatnim rozwiązaniem jest czujnik wycieku wody BADRING przeznaczony do umieszczenia w pobliżu miejsc poboru wody. Powiadamia on użytkowników o wykryciu wycieków wody poprzez wysyłanie powiadomień mobilnych lub aktywację wbudowanego alarmu (posiada głośnik i emituje alarm o natężeniu 60 dB po wykryciu cieczy). Dzięki temu minimalizuje skutki zdarzeń związanych z wodą poprzez natychmiastowe powiadomienie. Zazwyczaj największym problem nie jest fakt samego wycieku, ale długi czas oddziaływania cieczy np. na panelową podłogę. BADRING wyceniony został również na około 10 euro.

Chcesz powiadomień online to potrzebujesz huba

Jeśli chcemy otrzymywać powiadomienia na swojego smartfona albo zintegrować czujniki Ikea z naszym systemem smarthome zbudowanym w oparciu o np. aplikację Google Home to potrzebujemy jeszcze huba. W ofercie szwedzkiej firmy rolę tą spełnia koncentrator DIRIGERA dostępny jest obecnie za 299 zł. Pozwala on uruchamiać inne inteligentne urządzenia lub odbierać powiadomienia na telefonie komórkowym, a współpracuje z aplikacją IKEA Home smart. Wszystkie trzy zaprezentowane czujniki oparte są na oprogramowaniu Zigbee. Sprzedaż PARASOLL i VALLHORN rozpocznie się w styczniu 2024 r., a BADRING – w kwietniu 2024 r.