Smart home. Czy warto mieć inteligentny dom? Co może ci dać?

Pojęcie "inteligentnego domu" stało się coraz bardziej popularne i dostępne dla wielu konsumentów: ceny takich akcesoriów nie są już szalenie wysokie. Rozwój technologii i nacisk na wygodę, efektywność energetyczną i bezpieczeństwo - właśnie dlatego smart home stał się tak pożądany. Ale czym dokładnie jest smart home i dlaczego warto go mieć? Kiedy w ogóle warto w to pójść?

Uwielbiam pojęcie inteligentnego domu. Nie mogę być w IKEI, elektromarkecie, targach i nie zajrzeć do działu, gdzie można kupić urządzenia dedykowane oświetleniu, czy akcesoriom dla smart home. Od głośników przez czujniki, aż po żarówki, którymi można sterować za pomocą wirtualnych asystentów. Mam do tego ogromną słabość - ale rozbudowywanie elementów tego, co w moim domu jest podłączone do Internetu i innych urządzeń znajdujących się w mojej mini-infrastrukturze sprawia mi wielką przyjemność.

Czym w ogóle jest smart home?

Nie bez powodu "smart home" to po prostu inteligentny dom. To koncepcja, która zakłada łączenie zaawansowanych technologii z naszym domowym otoczeniem w celu rozbudowania jego funkcjonalności. W taki sposób jesteśmy w stanie zwiększyć poziom komfortu, wydajności energetycznej, uniwersalności i bezpieczeństwa w naszych domach poprzez integrację różnych urządzeń i systemów. Dajmy na to oświetlenie - nie tylko możemy zaplanować harmonogram jego pracy, sterować nim za pomocą inteligentnych głośników, ale także możemy nimi sterować wszędzie tam, gdzie mamy dostęp do Internetu. Podobnie jest z inteligentnymi gniazdkami. Wszędzie tam, gdzie jest wdrożony smart home, mamy nad nim więcej kontroli i otrzymujemy znacznie więcej możliwości w zakresie jego obsługi.

Smart home jest wręcz "przyspawany" do pojęcia "internetu rzeczy" - przeróżne urządzenia i systemy w domu są połączone ze sobą i mogą być zdalnie kontrolowane i monitorowane za pomocą aplikacji mobilnych, komputerów lub nawet głosu. Dzięki bogatym możliwościom obsługi tych sprzętów poprzez gotowe rozwiązania lub możliwość ich dostosowania, również za sprawą takich interfejsów jak IFTTT uzyskujemy naprawdę wysoki poziom komfortu. Na przykład, oświetlenie w moim domu rozpoznaje (za sprawą rutyn w Asystencie Google), kiedy nikogo z domowników nie ma w domu: wtedy automatycznie się wyłącza. Nie ma możliwości, by jakakolwiek żarówka pracowała wtedy bez mojej kontroli. Gdy potrzebuję, mogę włączyć "tryb wyjazdowy", który zakłada włączanie w godzinach wieczornych losowo oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach - tak, by wyglądało to na obecność domowników w mieszkaniu. Raz na jakiś czas, głośnik włącza również radio na określonym poziomie głośności - raczej żaden złodziej nie zaryzykuje i nie postanowi obrobić takiego mieszkania.

Zastosowania smart home - dużo, więcej, najwięcej

Smart home daje nam mnóstwo możliwości. Trudno jest zliczyć poszczególne zastosowania idei inteligentnego domu. Najczęściej jednak wyróżnia się takie funkcje, jak:

Oświetlenie: Inteligentne oświetlenie pozwala na dostosowywanie jasności, koloru i harmonogramu oświetlenia w całym domu. Możemy również zdalnie kontrolować oświetlenie, co pomaga w oszczędzaniu energii, a także ustalać odpowiednie harmonogramy.

Temperatura: Termostaty inteligentnego domu pozwalają na kontrolę temperatury w naszych domach - tym samym doprowadzamy do oszczędności energii i wsparcia naszego komfortu termicznego.

Bezpieczeństwo: Systemy bezpieczeństwa w inteligentnym domu obejmują kamery monitoringu, czujniki ruchu, czujniki dymu, czujniki tlenku węgla, czujniki zalania i wiele, wiele innych. Dzięki nim możemy monitorować nasze domy i otrzymywać powiadomienia o ewentualnych zagrożeniach - również wtedy, gdy znajdujemy się naprawdę z dala od naszego domu.

Zdalna obsługa: Smart home pozwala na zdalne zarządzanie różnymi urządzeniami elektrycznymi w domu, takimi jak telewizory, odkurzacze czy urządzenia kuchenne. Dajmy na to, wyszliśmy na chwilę z domu, ale okazuje się, że będziemy potrzebować więcej czasu na powrót. Wtedy zdalnie możemy wyłączyć te sprzęty, które pozostawiliśmy włączone - tak, by nie marnowały energii.

Energia: A skoro o energii, trzeba powiedzieć o niej nieco więcej. Dzięki monitorowaniu zużycia energii możemy oszczędzać na rachunkach za prąd i ogrzewanie. Dodatkowo, dla wszystkich sprzętów możemy ustalać harmonogramy ich pracy, a także optymalizować pracę oświetlenia.

Rozrywka: Smart home to także obsługa takich urządzeń, takie jak inteligentne telewizory, głośniki, radia DAB. Dodatkowo, możliwość obsługi z ich poziomu platform streamingowych to znaczące zwiększenie ich możliwości. Ale nie tylko. "Spięcie" ich ze sobą daje zupełnie nowe możliwości. Dajmy na to - asystent Google w moim telewizorze jest w stanie obsługiwać inne urządzenia smart home. Natomiast za pomocą głośnika w sypialni, jestem w stanie włączyć radio w głośniku salonowym - jeżeli tego potrzebuję.

Co możesz podłączyć do smart home? Właściwie... wszystko

Inteligentny dom bezsprzecznie tworzą urządzenia, które znajdują się w naszym domu. Smartfony mogą być jedynie sprzętami dostępowymi dla interfejsów smart home. Wszystko rozbija się natomiast o wszystko inne, co łączy się z Internetem za pomocą naszego routera. Są to między innymi:

Gniazdka: Pozwalają na zdalne zarządzanie urządzeniami elektrycznymi, umożliwiając wyłączanie ich w przypadku nieobecności.

Termostaty: Umożliwiają regulację temperatury w domu zewsząd - nie tylko z poziomu naszego domu.

Kamery: Zdalnie, z dowolnego miejsca na Ziemi możemy sprawdzać co dzieje się w domu i reagować na to, gdy zachodzi taka potrzeba. Zapis z kamer do chmury może pomóc natomiast, gdy dojdzie do włamania.

Czujniki: Czujniki dymu, ruchu, zalania, tlenku węgla i inne dostarczają informacji o bezpieczeństwie w domu. Pozwalają nam zareagować jeszcze wtedy, gdy szkody albo jeszcze w ogóle nie powstały, albo gdy są minimalne.

Żarówki: Pozwalają na dostosowywanie oświetlenia do aktualnej pory, potrzeb, naszego nastroju, a także zarządzanie nimi z każdego miejsca na Ziemi.

Głośniki: Asystenci tacy jak Alexa, Asystent Google, Siri umożliwiają kontrolowanie urządzeń za pomocą poleceń głosowych również za pomocą dedykowanych głośników, które mogą stanowić albo oddzielne urządzenia, albo składniki całych infrastruktur smart home.

Obsługa smart home - ile dostawców urządzeń, tyle aplikacji...

Obsługa smart home jest stosunkowo prosta. Większość urządzeń i akcesoriów oferuje aplikacje mobilne, które umożliwiają zdalne zarządzanie nimi. Możemy ustalać harmonogramy, tworzyć "domy", pokoje, monitorować zużycie energii i otrzymywać powiadomienia na naszych urządzeniach mobilnych. Ponadto, można również korzystać z asystentów głosowych, które uczynią obsługę inteligentnego domu jeszcze bardziej wygodną.

Inteligentny asystenci - czy mogą być pomocni w smart home?

Asystenci głosowi tacy, jak: Alexa, Asystent Google, Siri odgrywają kluczową rolę w zarządzaniu smart home. Dzięki nim możemy kontrolować inteligentne urządzenia za pomocą poleceń głosowych, co sprawia, że obsługa staje się jeszcze bardziej intuicyjna i wygodna. Możemy poprosić asystenta o włączenie oświetlenia, regulację temperatury, odtworzenie ulubionej muzyki czy odpowiedzenie na pytania. Niestety na tym etapie, żaden z asystentów nie oferuje języka polskiego na głośnikach. Asystent Google co prawda rozmawia po polsku - ale tylko na smartfonach. W przypadku tych osobnych sprzętów, jakimi są m. in. Nest - magicznie "zapomina" języka w gębie.

Kiedy warto wdrożyć smart home?

Jeśli zależy Ci na ograniczeniu zużycia energii i zmniejszeniu rachunków za prąd i ogrzewanie, inteligentny dom może być doskonałym rozwiązaniem. Dzięki automatyzacji oświetlenia, zarządzaniu temperaturą i monitorowaniu zużycia energii możesz skutecznie oszczędzać i dbać o środowisko. Natomiast, gdy cenisz sobie komfort i wygodę, inteligentny dom może dostarczyć Ci wielu udogodnień. Możesz dostosować oświetlenie, muzykę i temperaturę do swojego nastroju, a także zdalnie kontrolować urządzenia - nawet gdy jesteś poza domem. W sytuacji, gdy zależy Ci na bezpieczeństwie swojego domu i bliskich, inteligentny dom oferuje zaawansowane rozwiązania z zakresu monitoringu i alarmów. Dzięki kamerom, czujnikom ruchu i systemom alarmowym możesz mieć pełną kontrolę nad bezpieczeństwem swojego domu. A gdy podróżujesz lub jesteś poza domem, inteligentny dom może zapewnić Ci spokój. Możesz zdalnie monitorować i kontrolować różne aspekty swojego domu, niezależnie od swojej lokalizacji. Warto wspomnieć też, że inteligentny dom może być szczególnie przydatny w przypadku osób starszych i niepełnosprawnych. Zarządzanie elementami naszego domu za pomocą li tylko głosu to naprawdę spore ułatwienie w kontekście wszystkich, którzy mają problem z poruszaniem się - i nie tylko.

Można dodać także, iż inwestycja w smart home może również zwiększyć wartość Twojej nieruchomości. Coraz więcej kupujących szuka domów z zaawansowanymi rozwiązaniami technologicznymi, co może przyczynić się do wzrostu wartości nieruchomości: chodzi tu między innymi o takie rozwiązania jak inteligentne bramy, czy rolety. Inteligentny dom to rozwiązanie, które może przynieść wiele korzyści, ale warto zastanowić się, czy w ogóle go potrzebujesz. Jeśli zależy Ci na oszczędności energii, komforcie, bezpieczeństwie i mobilności, to smart home może być doskonałym wyborem. Rozbudowywanie inteligentnego domu może dać Ci mnóstwo satysfakcji.

Dzięki połączeniu zaawansowanych technologii z naszymi domami możemy cieszyć się większym komfortem, bezpieczeństwem i efektywnością energetyczną. Dzięki niemu, nasze domy stają się bardziej inteligentne i bardziej dostosowane do tego, czego potrzebujemy. Smart home to przyszłość, która dzieje się już dziś. Dla mnie to obecnie najbardziej "sexy" dział nowych technologii, jaki istnieje.