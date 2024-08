Samsung od lat jest niekwestionowanym liderem na rynku telewizorów. Polacy pokochali ich produkty jeszcze na długo przed tym, jak firma przedstawiła swoje pierwsze smart TV. A gdy te trafiły na rynek - polubili się z minimalistycznym podejściem do systemu i obsługi telewizora. Jednak kwestia ich aktualizacji od początku była dość... dyskusyjna. Mamy jednak kolejny dowód na to, że konkurencja pomaga. Jako że na rynku robi się tłoczno, Samsung musi odpowiadać na kroki konkurencji — a gdzie tylko się da: wyprzedzać ją. Dlatego koreański gigant obiecuje 7 lat aktualizacji dla swoich telewizorów z systemem Tizen.

7 lat aktualizacji dla telewizorów Samsunga z systemem Tizen OS. To ogromna zmiana dla giganta!

Kwestie związane z aktualizacją i wieloletnim wsparciem mają się w ostatnim czasie coraz lepiej — i to niezależnie od systemu czy typu urządzeń. Samsung od kilku lat dla swoich flagowych smartfonów obiecuje już kilka długich lat wsparcia. Teraz dołączają do nich również telewizory. Yong Seok-woo, prezes odpowiedzialny za dział wyświetlaczy w firmie, na ostatniej konferencji prasowej powiedział:

Siedmioletnia darmowa aktualizacja systemu Tizen dla telewizorów AI pozwoli nam umocnić pozycję lidera, zwiększając nasz udział w rynku.

Nie da się jednak ukryć, że konkurencja staje się coraz mocniejsza - i oferuje coraz więcej (nierzadko za mniejsze pieniądze). Dlatego też Samsung musiał podjąć walkę i zrównać / wyprzedzić ich w tym temacie. Widać, że gigant potraktował sprawę naprawdę poważnie.

Aktualizacje Tizen OS — co z nich będą mieć użytkownicy?

Samsung zmiany zaczyna wprowadzać stopniowo. I w pierwszej kolejności do nowego stylu aktualizacji dołączają najnowsze, wydane w 2024, modele — a także wybrane produkty z 2023. Stopniowo lista ta będzie się powiększać — ale prawdopodobnie bardziej mowa tutaj o produktach które dopiero trafią na rynek w przyszłości.

Aktualizacje systemu to nie tylko kwestie bezpieczeństwa, ale także zupełnie nowe funkcje. Jeżeli sprawdzaliście w ostatnich latach telewizory z Tizen OS, to prawdopodobnie doskonale wiecie jakie opcje oferują — i że stale dochodzą tam nowe aplikacje: od nowych platform VOD, przez udoskonalenia pokroju Gaming Huba, na narzędziach pozwalających sterować akcesoriami smart home kończąc.

Ostatnie lata dla telewizorów Samsunga to, jak wszędzie, szereg nowych funkcji AI. Tą która najbardziej wyróżnia się na tle konkurencji jest bez wątpienia intuicyjne, głosowe, wydawanie poleceń głosowych. Te mogą być bardziej zaawansowane niż dotychczas: składać się z kilku poleceń w jednym komunikacie. Co ważne: w obrębie ich ekosystemu mogą być wprowadzane z różnych urządzeń (i dotyczyć różnych urządzeń). Do tego dochodzą zapowiedzi imponujących funkcji opartych na sztucznej inteligencji, jak tłumaczenie w czasie rzeczywistym. I choć póki co mowa przede wszystkim o rynku koreańskim, kto wie — może za jakiś czas takie zmiany dotrą także i na nasz rynek?

Więcej znaczy... po prostu lepiej

Dłuższe wsparcie to bez wątpienia dobra wiadomość dla wszystkich — zarówno obecnych posiadaczy telewizorów które zostaną objęte tą zmianą, jak i dodatkowy atut dla wszystkich zainteresowanych zakupem. Ze strony Samsunga to niejako obietnica na poświęcenie produktom więcej uwagi i troski - coś, co bez wątpienia ucieszy wszystkich użytkowników!

