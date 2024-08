Aktualizacja Samsunga do Android 15 opóźniona. Użytkownicy zaczekają znacznie dłużej

Macie flagowca Samsunga i wyglądacie już aktualizacji do Androida 15? Nie mam dla was najlepszych wieści - ta ma trafić do użytkowników później, niż się pierwotnie mówiło.

Samsung w ostatnich latach traktuje aktualizacje swoich smartfonów z najwyższą powagą. Nowe wersje systemu trafiają do użytkowników szybko. A wszystkie modele z wyższej półki mogą liczyć na co najmniej kilka lat wsparcia.

O tym że ich flagowce otrzymają Androida 15 z One UI 7 szybciutko — mówiło się od dawna. Później pojawiły się pierwsze przesłanki, że na nową wersję systemu zaczekamy odrobinę dłużej, co zrzucano na przeciągające się wdrażanie One UI 6.1.1. To aktualizacja która zaczęła trafiać do użytkowników dopiero teraz — a jak zwykle, jest to proces, który trwa.

Okazuje się jednak, że na One UI 7 z Androidem 15 właściciele Samsungów mogą poczekać dłużej niż początkowo zakładano.

Android 15 dotrze na smartfony Samsunga znacznie później

O opóźnieniu poinformowali administratorzy dwóch popularnych konta w X (dawniej Twitter), które od lat serwują branżowe przecieki: Ice Universe oraz Chun Bhai. Pierwszy z nich napisał przed kilkoma godzinami, że Samsung nie ma planów na start chociażby wersji beta "w niedalekiej przyszłości". Z informacji do których dotarł Chun Bhai wynika, że premiera Androida 15 na Samsungach ma być "opóźniona na czas nieokreślony". Nie pada żadna data, ale mówi się, że są małe szanse, by nowa wersja systemu trafiła na Samsunga w sierpniu.

O powodach nie mówi się wiele - ale poza łataniem błędów i niedociągnięć, najbardziej prawdopodobnym wydają się być opóźnienia związane z premierą One UI 6.1.1. A poza tym Google opóźniło także premierę nowej wersji swojego systemu, co też może być jedną z konsekwencji. No ale ostatnio mówi się o tym, że najnowsze smartfony z serii Pixel 9 także mają wystartować z Androidem 14 na pokładzie.