Wyciekła specyfikacja Samsunga S24 FE. Będzie mu blisko do flagowca

Fani Samsunga bardzo cenią sobie obecność na rynku modeli z serii FE. Urządzenie zwykle charakteryzuje się flagowym sznytem, lecz ze sporo niższą ceną. Oczywiście nie dałoby się tego osiągnąć bez cięcia kosztów w niektórych miejscach, jednak jest to kompromis, na który użytkownicy Samsunga chętnie przystają. Już od jakiegoś czasu pojawiały się w sieci plotki o tym, że premiera S24 FE jest coraz bliżej, jednak oficjalnego potwierdzenia brakowało. Ostatnio Samsung potwierdził na swojej stronie obecność modelu SM-S721B, pod którym kryje się wspomniane urządzenie.

Nadal nie wiemy, kiedy dokładnie spodziewać się premiery. Jeżeli S24 FE pójdzie w ślady poprzedniczki, która zadebiutowała w październiku 2023, to oficjalnej prezentacji możemy doczekać się początkiem jesieni.

Samsung S24 FE. Wyciekła specyfikacja

Różnego rodzaju wycieki informacji są nieodłączną częścią branży smartfonów. To, czy są one prawdziwe, okazuje się zwykle tuż przed właściwą premierą urządzenia. Jeżeli specyfikacja Samsunga Galaxy S24 FE, która pojawiła się w sieci, okaże się prawdą, to fani serii powinni być zadowoleni, choć mogą pojawić się pewne obawy.

Z informacji udostępnionych przez 9to5Google wynika, że Galaxy S24 FE będzie zaopatrzony w wyświetlacz o rozmiarze 6,7 cala z odświeżaniem 120 Hz oraz szczytową jasnością na poziomie 1900 nitów. Ponadto urządzenie będzie zaopatrzone w akumulator o pojemności 4565 mAh. Oznacza to, że S24 FE urośnie do rozmiarów S24+, lecz pojemność baterii pozostanie bez zmian.

W przypadku aparatów będziemy mieć do czynienia z głównym modułem 50 Mpix, 12 Mpix obiektywem ultraszerokokątnym oraz trzykrotnym zoomem optycznym 8 Mpix. To wszystko napędzane będzie autorskim układem Exynos 2400, znanym z podstawowej wersji Samsunga S24 i S24+. Do dyspozycji klienci będą mieli wariant z 128 lub 256 GB pamięci wbudowanej