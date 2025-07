Samsung testuje cierpliwość fanów. Kiedy aktualizacja dla flagowców?

Fani samsungowych flagowców na pewno nie mogą narzekać na brak emocji. Lipiec mija w atmosferze premiery nowych modeli składaków, a wraz z nimi, namacalnych przykładów zupełnie nowych funkcji w najświeższej nakładce Androida 16, czyli One UI 8 Samsunga. Wydawało się, że ogromna aktualizacja dotrze i do starszych urządzeń i to niebawem, ale... Wyszło jak zawsze.

Samsung testuje cierpliwość fanów, potrzebują jeszcze czasu

Testerzy ostatniej wersji bety najnowszej aktualizcji systemu są zgodni co do jednego – poprawiono wiele i trudno jest się przyczepić do wykonanej przez koreańskiego giganta pracy. System działa płynnie i bez większych potknięć. To rozpaliło nadzieje użytkowników Samsungów Galaxy z rodzin S25 i S24, że i oni dołączą do zabawy wraz z użytkownikami nowych Foldów i Flipów, cóż.

Aktualizacja One UI 8 już obecna na najnowszych składakach i smartwatchach

Samsung jednak po raz kolejny wystawia na próbę cierpliwość swoich najwierniejszych użytkowników. Choć premiera stabilnej wersji One UI 8, opartej na Androidzie 16, była przez nich wyczekiwana, rzeczywistość okazuje się mniej optymistyczna. Przy pomocy swojego oficjalnego forum, Samsung przeprasza i prosi o więcej czasu. Zamiast ogromnej aktualizacji, użytkownicy Galaxy S25 muszą przygotować się na kolejną – już czwartą – wersję beta, która ma pojawić się w przyszłym tygodniu.

Opóźnienie nie umknęło uwadze społeczności. Na forach i w mediach społecznościowych, takich jak Reddit, coraz częściej pojawiają się głosy zniecierpliwienia. Wielu użytkowników przywołuje zeszłoroczne zamieszanie wokół One UI 7 i wyraża obawy, że historia może się powtórzyć. „To już tradycja, że Samsung przeciąga wydanie aktualizacji dla starszych modeli, by najpierw wypromować nowe składaki” – można przeczytać w komentarzach użytkowników Reddita. Inni zwracają uwagę na fakt, że mimo świetnie ocenianej trzeciej bety, firma zdecydowała się na wydłużenie testów, co tylko podsyca frustrację wśród fanów.

Kiedy zatem aktualizacja dla flagowców?

Niestety – wszystko, co wiemy, jest skryte pod znakiem zapytania, więc pozostaje jedynie cierpliwość. Samsung nie podał jeszcze oficjalnej daty premiery stabilnej wersji One UI 8. Na szczęście, patrząc na tempo wydawania kolejnych wersji beta, można przypuszczać, że właściciele Samsungów Galaxy S25 i S24 (oraz ich modeli Plus i Ultra) oraz S25 Edge doczekają się aktualizacji w najbliższych tygodniach. Naturalnie, o ile nie pojawią się kolejne poślizgi, lecz jedno jest pewne: oczekiwania są wysokie i nie ma miejsca na powtórkę z One UI 7.

Czego można się spodziewać po One UI 8?

Choć opóźnienia budzą emocje i nie ma się co dziwić. Wszyscy już by chcieli zapomnieć o fiasku poprzedniej edycji, więc premiera One UI 8 na najdroższych telefonach jest jak małe dźgnięcia w serce. Choć aktualizacja nie wydaje się być rewolucją to przynosi kilka istotnych nowości. Co więcej, postawiłaby użytkowników smartfonów Samsunga na czele urządzeń hulających już na najświeższej wersji Androida.

Jedną z wyczekiwanych zmian jest niewątpliwie nowy tryb multitaskingu z podziałem ekranu w proporcji 90:10 – rozwiązanie, które pozwala wygodnie korzystać z dwóch aplikacji jednocześnie, bez kompromisów w wygodzie obsługi. Dzięki czemu w pełni można się cieszyć możliwościami wielkich ekranów. Ulepszona została także aplikacja Samsung Reminder, która teraz oferuje bardziej przejrzysty interfejs i prostsze zarządzanie zadaniami. I nareszcie zmieniono również Quick Share, funkcja dzielenia się plikami doczekała się intuicyjniejszego podziału na tryby wysyłania i odbierania.

Warto zaznaczyć, że One UI 8 to także szereg drobnych poprawek i optymalizacji, które mają sprawić, że codzienne korzystanie z telefonu będzie przyjemniejsze. Beta testerzy chwalą płynność i stabilność systemu, co ma być swoistym zadośćuczynieniem za niedopracowane i problematyczne One UI 7.

Źródła: androidauthority, reddit