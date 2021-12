Samsung jako pierwszy porzuci Androida dla nowego systemu Google?

Już od dłuższego czasu wiadomo, że dni Androida, jako głównego systemu operacyjnego są (mniej lub bardziej policzone). Od lat ludzie czekają na długo zapowiadanego następcę tego niezwykle popularnego produktu i co jakiś czas dostają urywki informacji odnośnie tego, co się dzieje z projektem. Mowa oczywiście o systemie Fuchsia OS, który choć już wydany (aktualizacja trafiła do produktów Google Nest) wciąż nie trafił tam, gdzie jest najbardziej oczekiwany - na smartfony. Można się spodziewać, że w pierwszej kolejności Fuchsia OS trafi na smartfony od Google, a więc Pixele. Jednak teraz koreańczycy dali znać, że wierzą w projekt i są gotowi na zmiany.

Fuchsia OS na telefonach Samsunga? To bardzo możliwe

Jak donosi kilka niezależnych od siebie źródeł, Samsung jest zaangażowany w rozwój Fuschsia OS, a ostatnie raporty sugerują, że firma jest gotowa całkowicie porzucić Androida i przesiąść się na nowy system. Oczywiście, taka zmiana zajęłaby lata i przez długi czas oba systemy współistniałyby ze sobą. Nie możemy bowiem oczekiwać, że Samsung z dnia na dzień podejmie tak duże ryzyko, które, jeżeli Fuchsia OS jednak nie wypali, może pogrzebać cały dział mobilny producenta.

Niemniej, jeżeli system zostanie zaadaptowany przez największego gracza na rynku smartfonów z Androidem, daje to szanse na szybką decyzje ze strony innych graczy i nadzieję, że przejście z Androida na Fuchsie przejdzie szybciej, niż gdyby było promowane tylko przez samo Google. Wciąż jednak nie wiadomo dokładnie, jaką przewagę będzie miał nowy system nad starym. O tym pewnie przekonamy się, kiedy pierwszy pełnoprawny smartfon z systemem trafi na rynek.

A do tego pewnie jeszcze trochę czasu.