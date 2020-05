Nikt nie chce kupować telefonów z 6 tys. zł? To ci zaskoczenie…

Samsung to nie Apple

Jestem zdania, że kluczowym czynnikiem w wyborze telefonu była cena. Nawet jeżeli telefony Apple są równie drogie, to mają tę przewagę nad innymi, że posiadają szereg unikatowych cech. Mam tu na myśli zarówno system, design jak i sprzedawaną wraz z nimi „przynależność” do określonej grupy społecznej. Są to rzeczy, na które iPhone ma monopol i może zażądać za nie dowolnej kwoty. Samsung z kolei musi konkurować ze wszystkimi innymi producentami i może być do nich bezpośrednio porównywany. I jeżeli zobaczymy, że taki sam procesor, tyle samo pamięci RAM czy pojemności dysku możemy mieć w telefonie za ułamek kwoty Samsunga, to wnioski zaczynają nasuwać się same. Dodatkowo, jednym z argumentów na podbicie ceny jest to, że nowe flagowce obsługują 5G, którego póki co w Ameryce (tak jak i u nas) nikt na oczy nie widział.

Samsung nie ma ostatnio dobrej prasy

Oprócz tego odnoszę wrażenie, że ostatnie czasy to dla Samsunga pasmo wpadek, które odbijają się na wizerunku marki. Ciężko jest bowiem budować obraz produktu premium, jeżeli co i rusz słychać o jego problemach, których nie mają urządzenia 5 krotnie tańsze. Żeby wspomnieć tylko te najnowsze:

fani firmy podpisują petycję o to, by zaprzestać produkcji Exynosów, ponieważ te są mniej wydajne od Snapdragonów, szybciej zużywają baterię i bardziej się nagrzewają.

ekrany w Samsungach z lini S oraz z lini Note przejawiają podobne do siebie usterki po instalacji marcowych i kwietniowych poprawek bezpieczeństwa.

w najnowszych Samsungach samoistnie pęka szkło chroniące aparaty.

Nie ma się więc co dziwić konsumentom, że ciężko im wydać 6000 zł na topowy model, jeżeli wiedzą, że nie otrzymają w zamian gwarancji najwyższej jakości.

Nie chce tu twierdzić, że w porównaniu do Samsunga Apple robi lepsze smartfony. Jednak znamienne jest to, że kiedy cały świat telefonów idzie w kierunku progu cenowego 1000 dolarów+, to producent, który to wszystko zapoczątkował wypuszcza na rynek telefon za mniej, niż połowę tej kwoty. Dla mnie iPhone SE jest dowodem na to, że firma potrafi „czytać” rynkowe nastroje i choć nie musi z nikim konkurować, to widzi, że dziś konsumenci szukają już czegoś innego niż trzy lata temu. Innymi słowy – że drogie telefony już się tak nie sprzedają. Niestety obawiam się, że nawet jeżeli iPhone SE sprzeda się świetnie, to nikt nie wyciągnie z tego wniosków, zbywając to komentarzem o „magii Apple”.

Myślicie, że przyjdzie czas, że flagowce stanieją?

Źródło: AndroidAuthority