Czy Exynos naprawdę jest gorszy?

W związku z pojawieniem się petycji, automatycznie nasuwa się pytanie, czy postulaty w niej zawarte są prawdziwe. Otóż, patrząc na benchmarki oraz relacje użytkowników mających możliwość testu obu wersji urządzenia – tak. W benchmarku Antutu najnowszy model serii Galaxy S, czyli S20 Ultra 5G okazał się o 10 proc. wolniejszy, kiedy na pokładzie był układ Samsunga. Jeżeli przeprowadziło się kilka benchmarków po sobie, wartość ta wzrastała do 20 proc. Smartfon ze Snapdragonem nagrzewał się bowiem zdecydowanie mniej, podczas gdy Exynos mocno tracił z powodu thermal throttlingu. Wpływ może mieć na to fakt, że SoC Koreańczyków jest dużo bardziej prądożerny, oferując znacznie krótszy czas działania na pojedynczym ładowaniu,

Pomimo tego, że niższa wydajność telefonu z Exynosem jest faktem, nie sądzę, by petycja użytkowników drastycznie wpłynęła na politykę Samsunga. Obecnie zgromadziła ona 17 tys. podpisów, co w skali ogólnoświatowej nie jest tak dużym wynikiem, by mógł on wywrzeć presję na zarządzie firmy. Sprawa jest jednak „rozwojowa” i jeżeli projekt uzyskałby szersze poparcie, to kto wie, może doczekamy w Europie Samsunga S30 ze Snapdragonem. Póki co jednak – bardziej zauważalny jest u nas romans Koreańczyków z MediaTekiem.