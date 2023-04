Samsung oferuje szeroki wybór smartfonów. Dla tych najbardziej wymagających - i nie tylko!

Flagowe smartfony Samsung - tegoroczna linia Samsung Galaxy S23

Seria smartfonów Samsung Galaxy S23 nie bez powodu była jedną z najbardziej wyczekiwanych premier pierwszej połowy tego roku. Najwyższa samsungowa półka od zawsze niejako wyznacza trendy dla "klasycznych" smartfonów na cały rok — i w 2023 to linia Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23+ oraz Samsung S23 UItra. Pierwsze dwa modele różnią się między sobą wyłącznie wielkością ekranu oraz zagęszczeniem pikseli na cal (pierwszy z nich to ekran o przekątnej 6,1" i ok. 425 PPI, drugi — 6,6" i ok. 393 PPI). Oferują te same zestawy aparatów fotograficznych, posiadają 8 GB pamięci operacyjnej. Wspólnym mianownikiem dla wszystkich trzech smartfonów pozostaje układ Qualcomm Snapdragon 8 gen. 2 który zoptymalizowany został specjalnie z myślą o tegorocznych modelach koreańskich smartfonów.

Samsung Galaxy S23 Ultra to największy (oferujący ekran o przekątnej 6,8" i rozdzielczości 3088 x 1440 PX, co daje około 500 PPI) z tegorocznych flagowców, będący bezpośrednim spadkobiercą linii Galaxy Note. Tym samym uniknalnym elementem tego urządzenia jest... a jakze inaczej — ukryty w obudowie rysik, który możemy wykorzystać do odręcznych zapisów, szkiców, łatwego zaznaczania tekstu i całego zestawu innych sztuczek które przygotowali dla nas twórcy. Telefon korzysta z tego samego układu co mniejsi bracia, dostępny jest jednak w wariantach 8 lub 12 GB pamięci operacyjnej. Jeżeli chodzi o pamięć na dane, klienci mogą wybierać między 256 GB, 512 GB lub 1 TB. Wbudowany akumulator o pojemności 5000 mAh pozwala na długi czas pracy na jednym ładowaniu.

Największą różnicą i asem w rękawie smartfona Samsung Galaxy S23 Ultra jest ulepszony aparat fotograficzny. Główny obiektyw potrafi robić zdjęcia w rozdzielczości aż 200 Mpix! Ponadto telefon oferuje trzy dodatkowe, jasne, szkła, które pozwalają na robienie zdjęć ultrapanoramicznych, portretów oraz makro. Wisienką na torcie jest kamerka do selfie 12 megapikseli.

Samsung Galaxy A to ulubieńcy publi czności ze średniej półki

Samsung Galaxy A to linia smartfonów firmy Samsung, która skupia się na oferowaniu wysokiej funkcjonalności i wydajności okraszonych fantastycznym designem w przystępnej cenie. Smartfony z tej linii są często postrzegane jako pośrednie między flagowymi modelami Samsunga, a tańszymi wariantami, takimi jak Galaxy J czy Galaxy M. Wyróżnikiem tej serii — poza przystępną ceną, od lat pozostają wysokiej klasy ekrany o wysokiej rozdzielczości, wydajność zadowalająca znaczną część użytkowników, dobrą jakość fotografii i wiele innych funkcji, które sprawiają, że są one popularnym wyborem wśród użytkowników, którzy szukają dobrego smartfona w rozsądnej cenie. Linia Samsung Galaxy A obejmuje wiele różnych modeli smartfonów, począwszy od tańszych wariantów, takich jak Galaxy A02, aż po bardziej zaawansowane modele, takie jak Samsung Galaxy A54. W ramach tej linii Samsung oferuje szeroki wybór smartfonów, które zaspokoją potrzeby różnych grup użytkowników — i są dużo bardziej przystępnym finansowo progiem wejścia w świat urządzeń z serii Galaxy.

A kiedy was w sobie rozkochają swoją autorską nakładką systemową i dopieszczeniem każdego szczegółu — prawdopodobnie będziecie mieć ochotę na więcej. Na szczęście Samsung od lat coraz zręczniej buduje swój własny ekosystem, w obrębie którego cały zestaw urządzeń zaczyna ze sobą "rozmawiać" i współpracować niczym u konkurencji która ma wszystko pod kontrolą — sama produkuje nie tylko sprzęty, ale też system i układy które są ich sercem.

Samsung jednak mocno zbliżył się do Microsoftu — efektem czego jest coraz lepsza współpraca ich smartfonów z systemem operacyjnym Windows. Ponadto same urządzenia w obrębie produktów Samsung coraz efektywniej się ze sobą komunikują. Kiedyś nawet proste czynności wymagały sporych nakładów pracy. Teraz nawet amatorzy wiedzą, jak przenieść dane z telefonu na telefon Samsung czy też w prosty sposób synchronizować pliki między poszczególnymi sprzętami. A dzięki temu, że nakładka One UI jest wyjątkowo przejrzysta i intuicyjna — z obsługą urządzeń firmy poradzą sobie wszyscy. Nawet ci, którzy z technologiami nigdy nie byli za pan brat!

