Garmin wprowadza do sprzedaży nowy zegarek: Instinct 2X Solar. Co trzeba o nim wiedzieć?

Instinct 2X Solar to najnowszy (i największy) zegarek marki Garmin z serii wytrzymałych smartwatchy Instinct 2. Jest on przeznaczony do użytku w najbardziej ekstremalnych warunkach, dzięki swojej kopercie o średnicy 50 mm z polimeru wzmocnionego włóknami oraz odporności na działanie wysokiej temperatury, wstrząsów i wodoszczelności (10 ATM) zgodnie z amerykańskim standardem wojskowym (MIL-STD-810). Zegarek wyposażony jest w chemicznie wzmocnioną, odporną na zarysowania soczewkę Power Glass™, która umożliwia wydłużenie czasu pracy baterii nawet o 50% w porównaniu do zegarka Instinct 2 Solar w standardowym rozmiarze. Dodatkowo, ładowanie solarne zapewnia nieograniczony czas pracy baterii w trybie smartwatcha, co pozwala użytkownikom na dłuższe korzystanie z zegarka bez obaw o jego ładowanie.

Instinct 2X Solar to nie tylko wytrzymały, ale również funkcjonalny smartwatch z GPS, który jest gotowy na pracę w każdych warunkach. Dzięki wbudowanej wielofunkcyjnej latarce LED ze światłem o zmiennej intensywności, użytkownik zawsze ma pod ręką oświetlenie, które zwiększa jego widoczność i świadomość sytuacyjną. Zegarek oferuje również bogatą gamę inteligentnych funkcji, które pomagają zbierać potrzebne dane i osiągać cele dotyczące zdrowia i kondycji, a także pomagają w odnalezieniu trasy podczas aktywności na świeżym powietrzu.

Całodobowe monitorowanie zdrowia i kondycji, w tym m.in. nadgarstkowy pomiar tętna, zaawansowane monitorowanie snu i oddechu oraz pulsoksymetr 3 .

Wbudowane aplikacje sportowe do biegania, jazdy na rowerze, pływania, treningu siłowego i innych aktywności, wraz z danymi pułapu tlenowego i innymi funkcjami treningowymi.

Pomiar zmienności tętna (HRV) podczas snu oraz analizy danych zbieranych podczas treningu i czasu regeneracji opracowane przez zespół Garmin Firstbeat Analytics™ ułatwiają lepsze zrozumienie swojego organizmu.

Wielopasmowa technologia GNSS, która umożliwia dokładniejsze pozycjonowanie w wymagających warunkach.

Wbudowany 3-osiowy kompas, barometr oraz wysokościomierz barometryczny ułatwiają nawigację w terenie.

Funkcja TracBack ® , która pomaga użytkownikom odtworzyć wcześniejszą trasę i znaleźć drogę do punktu początkowego, biorąc pod uwagę punkty orientacyjne po drodze do celu.

Inteligentne powiadomienia, płatności zbliżeniowe Garmin Pay ™ oraz integracja z aplikacją Connect IQ ™4 .

Wśród zaawansowanych funkcji smartwatcha Instinct 2X Solar znajduje się m.in. całodobowe monitorowanie zdrowia i kondycji, wbudowane aplikacje sportowe do biegania, jazdy na rowerze, pływania, treningu siłowego i innych aktywności, pomiar zmienności tętna (HRV) podczas snu, analizy danych zbieranych podczas treningu i czasu regeneracji, technologia GNSS, wbudowany 3-osiowy kompas, barometr oraz wysokościomierz barometryczny, funkcja TracBack® i wiele innych.

Instinct 2X Solar to zegarek, który doskonale sprawdzi się podczas codziennych obowiązków, treningów i aktywności na świeżym powietrzu. Dzięki nieograniczonemu czasowi pracy baterii, użytkownicy mogą skupić się na wykonywanym zadaniu, nie martwiąc się o to, kiedy pojawi się kolejna okazja do naładowania zegarka. Zegarek jest już dostępny w sprzedaży. Za Zegarek Garmin Instinct 2X Solar zapłacimy 449,99 euro, zaś za wariant Tacticle Edition — 50 euro więcej.