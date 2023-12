Duolingo i Google Tłumacz nie będą Ci już potrzebne. Wystarczą nowe słuchawki Samsunga

Samsung kładzie coraz większy nacisk na AI

Jak już informowaliśmy na łamach Antyweb, Samsung Galaxy S24 ma wyróżnić się od poprzednika w szczególności tym, że będzie „telefonem AI”. Jak jakiś czas temu informował Krzysztof Rojek, koreańska firma idzie w tym wypadku trochę inną drogą i w najnowszej serii swoich smartfonów Galaxy ma dodać tak zwany „AI Experience”. Co ma ono wnosić do urządzeń? Firma ma pracować nad własnym modelem AI nazwanym Gauss, który, podobnie jak ChatGPT i Bing, ma pomagać użytkownikom smartfonów wykonywać codzienne zadania. Ma między innymi pomóc w komponowaniu maili, czy też analizować użytkowanie telefonu, aby lepiej podpowiadać elementy, z których użytkownik może chcieć skorzystać.

Dodatkowo, smartfony Samsunga mają mieć dostęp do znanych już funkcji AI, jak chociażby tłumaczenie rozmów w czasie rzeczywistym. Sam Samsung mówi o tym jako o zupełnie nowym otwarciu jeżeli chodzi o doświadczenie z używania telefonu i trzeba przyznać, że będąc jedną z najpopularniejszych marek na świecie, ich krok może pociągnąć za sobą rzeszę naśladowców, którzy będą również wdrażać AI u siebie, przez co taka funkcjonalność stanie się powszechna. Okazuje się, że firma ma wielkie plany w kwestii AI również przy słuchawkach.

Nowe słuchawki Samsunga będą perfekcyjnym tłumaczem?

Jak wynika z raportu opublikowanego na łamach Maeil, słuchawki Samsung Galaxy Buds nowej generacji będą w stanie „zapewniać tłumaczenie w czasie rzeczywistym za pomocą sztucznej inteligencji (AI) podczas spotkań i rozmów z obcokrajowcami” i mają zostać wprowadzone na rynek już w drugiej połowie przyszłego roku. Warto zaznaczyć, że coś podobnego opracowało już Google — Pixel Buds mają możliwość tłumaczenia języków za pomocą telefonu Pixel od 2017 roku; ale czy o tym widzieliście? Co więcej, nawet jeśli macie Pixela (bo to naprawdę świetny smartfon i androidowa topka), to korzystacie z Pixel Buds? No właśnie.

Samsung może tutaj naprawdę zrobić niezłą rewolucję i zawojować rynek słuchawek. Nie będzie pierwszy w tłumaczeniu na żywo, ale może być najlepszy — z pewnością do momentu, kiedy wszystkie inne firmy nie zdecydują się tego wprowadzić. Całość jest jednak naprawdę ekscytująca i chociaż wydaje się abstrakcyjna i futurystyczna, to może się podobać; i pozostaje nam mieć nadzieję, że plan dojdzie do skutku.

