Samsung rozdaje najnowsze smartfony za darmo. Oto kto może je dostać

Igrzyska Olimpijskie 2024 w Paryżu, startują już w tę sobotę. Ma to być najłatwiej dostępna dla publiczności edycja, w całej historii tego wydarzenia. Najłatwiej zarówno dla tych, którzy przybędą do Francji osobiście oraz osób śledzących zmagania sportowców z domów na całym świecie. Globalny partner igrzysk, Samsung, ma coś dla jednych i drugich.

Powitalne zestawy dla wszystkich atletów

Na wszystkich sportowców, którzy przebrnęli przez eliminacje i dostali się na tę edycję igrzysk, we współpracy z Coca Colą, Powerade i Procter & Gamble, Samsung przygotował zestawy z prezentami. Są to rzeczy charakterystyczne dla każdego z partnerów. Takie jak bidony i kosmetyki, ale to co może zainteresować najbardziej, to właśnie urządzenia Samsunga.

news.samsung.com

Specjalna edycja najnowszego Samsunga Galaxy Z Flip6 jest dostępna dla każdego uczestnika igrzysk. Dotyczy to oczywiście także igrzysk paraolimpijskich, która odbędzie się już za miesiąc.

Edycja dla sportowców, naładowana udogodnieniami

Telefony przygotowane do Paryża są najnowszym modelem dostępnym w lini Z Flip. Zostały ponadto wypełnione szeroką gamą różnych form wsparcia. Olympic Edition zawiera już kartę eSIM Orange, mającą do wykorzystania 100GB danych, a do tego dwa lata, międzynarodowej gwarancji dla urządzenia Samsunga. W celu ułatwienia śledzenia wydarzeń i terminarza rozgrywek, zostały już zainstalowane aplikacje. Takie jak Athlete 365, Olympic Shop, Paris 2024, aplikacje transportowe i gorąca linia MKOI.

news.samsung.com

Pomoc jednak nie kończy się tylko na wręczeniu urządzeń i zainstalowaniu kilku aplikacji. Samsung zadbał o to, żeby we wszystkich appkach, które tego wymagają, były również załadowane środki. Dzięki temu, uczestnicy igrzysk nie muszą się w ogóle przejmować podróżami publicznymi środkami transportu. Za to na terenie wioski olimpijskiej, każda maszyna z napojami jest do ich dyspozycji, a wszystko dzięki zapełnionemu Samsung Wallet.

To nie jest pierwszy raz, gdy Samsung rozdaje telefony na igrzyskach

Koreński producent jest globalnym partnerem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego już od zimowych igrzysk, które miały miejsce w Nagano w 1998 roku. Od tamtej pory nieprzerwanie wykorzystują to, że uwaga dużej części świata jest skupiona na zmaganiach sportowców. Podczas tych imprez, są ustawione showroomy prezentujące historię oraz technologię firmy. Na przestrzeni tych dekad, Samsung rozdał około 120 000 urządzeń.

news.samsung.com

Podczas igrzysk odbywających się w 2016 roku w Rio, tam również wręczono sportowcom egzemplarze telefonów. Były to wówczas olimpijskie edycje Samsunga Galaxy S7 edge. Za to w 2012 roku, w Londynie, postawiono na rozszerzenie zasięgu poprzez zaangażowanie ponad 70 blogerów. Program został nazwany Samsung Global Blogger i we współpracy z MSN, zebrano ponad 3000 aplikacji ludzi z całego świata, którzy szukali możliwości relacjonowania wydarzeń prosto z serca igrzysk. Wówczas, 76. szczęśliwców, którzy zostali wyłonieni z całej puli zgłoszeń, obdarowano Samsungiem Galaxy S III.

Pierwsza w historii taka okazja

Podczas tegorocznych igrzysk, dużą uwagę poświęcono oddaniu relacji jakby widzowie byli w samym centrum wszystkiego co się dzieje dookoła. Pierwszy raz, ceremonia otwarcia będzie miała miejsce poza stadionem. Delegacje z całęgo świata, zaprezentują się prosto z Sekwany, płynąc pomiędzy oglądającymi tłumami. W Marsylii, łodzie używane w konkurencjach, zostaną zapatrzone w pracujące smartfony, nadające transmisję na żywo. Sportowcy, którzy zdobędą podium, będą mogli po raz pierwszy zabrać ze sobą prywatne rzeczy, a to jest dla Samsunga oczywiście niesamowita okazja do promocji swojego nowego flagowca. Wszystkie oczy będą skierowane na medalistów, robiących sobie selfie podczas świętowania zwycięstwa.

Źródło: news.samsung.com