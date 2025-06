Samsung przekonuje, że AI przyda się wszędzie. Nawet tam, gdzie jej nie potrzeba

Na zorganizowanej dziś prezentacji w warszawskim Melt Musem, Samsung zaprezentował z bliska swoje tegoroczne urządzenia z serii Bespoke – czyli takie, które pomagają nam w utrzymaniu czystości. Pralki, suszarki i odkurzacze pionowo z tej serii nie są niczym nowym na rynku, jednak najnowsze modele, które swoją premierę miały kilka miesięcy temu przyciągają uwagę nie tylko minimalistycznym wyglądem, ale szeregiem funkcji, które pomogą w codziennych, często żmudnych obowiązkach. We wszystkim pomóc ma nam sztuczna inteligencja.

Samsung Bespoke AI – pralka, suszarka, a może razem?

Najważniejszym elementem dzisiejszej prezentacji były pralka suszarka oraz urządzenie combo, które na rynku zadebiutowały na początku roku, a w sprzedaży w Polsce dostępne są od kilku miesięcy. Wszystkie te urządzenia wyposażono w ekran Home AI, który nie tylko pozwala wygodnie sterować, czy zmieniać ustawienia prania, czy suszenia, ale także daje dostęp do popularnych aplikacji multimedialnych, takich jak YouTube. Jak przekonuje producent, zestawy pralek i suszarek z tej serii stworzono tak, by ułatwić wykonywanie codziennych czynności. Wykorzystują one inteligentne algorytmy sztucznej inteligencji oraz czujniki, które sprawiają, że pranie i suszenie przebiega sprawniej oraz bardziej energooszczędnie. Pomogą w tym m.in. funkcje Prania Optymalnego AI, AI Ecobubble, czy AI Energy Mode. Wszystkim można zarządzać z poziomu 7-calowego ekranu lub aplikacji mobilnej SmartThings dostępnej na smartfonach z Androidem i iOS.

Samsung Bespoke AI Jet Ultra– odkurzacz do zadań specjalnych

Jednak pralki, suszarki i pralko-suszarka to nie wszystko, co Samsung miał dziś do pokazania. Sporo uwagi poświęcono odkurzaczowi bezprzewodowemu Samsung Bespoke AI Jet Ultra, który ma być najmocniejszym tego typu urządzeniem w portfolio firmy. Charakteryzuje się m.in. 400 W mocy ssącej, czy trybem odkurzania AI 2.0, który automatycznie dostosowuje moc odkurzania w zależności od powierzchni – sam rozpoznaje, gdzie jest dywan, wykładzina czy płytki. Ciekawym rozwiązaniem w tym modelu jest stacja ładująca, która jednocześnie pełni funkcję systemu do automatycznego opróżniania pojemnika odkurzacza. Wymienne akumulatory, których w zestawie znajdziemy dwa, oferują łącznie do 160 minut odkurzania na jednym ładowaniu.