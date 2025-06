Nowe telewizory Samsung – gamingowa rewolucja na dużym ekranie

Płynność i kontrola na najwyższym poziomie

Nowe telewizory Samsung wyposażono w matryce o wysokiej częstotliwości odświeżania, co przekłada się na wyjątkową płynność obrazu nawet w najbardziej dynamicznych grach. Niski input lag oraz specjalny tryb gry sprawiają, że sprzęt ten może konkurować z najlepszymi monitorami gamingowymi na rynku. Game Bar 3.0 pozwala na szybki dostęp do kluczowych ustawień, monitorowanie liczby klatek na sekundę, zmianę proporcji obrazu czy powiększanie minimapy bez przerywania rozgrywki.

Gaming bez konsoli – prosto z chmury

Dzięki wbudowanej platformie Gaming Hub użytkownicy mogą korzystać z usług takich jak Xbox Cloud Gaming czy GeForce NOW bez konieczności podłączania konsoli lub komputera – wystarczy kontroler i szybkie łącze internetowe. To rozwiązanie otwiera przed graczami dostęp do setek tytułów bez dodatkowych urządzeń





Jakość obrazu i dźwięku na światowym poziomie

Telewizory Neo QLED i OLED Samsunga oferują głęboką czerń, wysoki kontrast oraz szeroką paletę barw, co docenią zarówno miłośnicy gier, jak i filmów. Funkcja Object Tracking Sound+ pozwala na dynamiczne śledzenie dźwięku zgodnie z akcją na ekranie, a tryb Q-Symphony umożliwia synchronizację audio z soundbarem bez dodatkowych kabli.





Wszechstronność i wygoda

Nowe modele dostępne są w różnych rozmiarach – od 43 do 65 cali – i sprawdzą się zarówno jako centrum domowej rozrywki, jak i profesjonalny monitor do gier. System Smart TV z szybkim interfejsem Tizen zapewnia dostęp do popularnych aplikacji streamingowych i multimediów.





Samsung pokazuje, że telewizor może być dziś nie tylko ekranem do oglądania filmów, ale także pełnoprawną platformą gamingową, która spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających graczy.