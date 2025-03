Pod względem nowości w mobilnej fotografii chińscy producenci grają w swojej własnej lidze i nie mają zamiaru wpuścić do niej kogokolwiek z zewnątrz. Prawdziwą demonstracją siły ma być smartfon Oppo Find X8 Ultra, który najprawdopodobniej zadebiutuje już niedługo. Dzięki jednemu z pracowników chińskiego giganta wiemy już, co znalazło się na pleckach tego nietuzinkowego telefonu.

Ile aparatów zmieści wyspa na pleckach smartfona? Oppo twierdzi, że wszystkie

Zacznijmy jednak od tego, czym tak właściwie ma być smartfon Oppo Find X8 Ultra. Jak łatwo zgadnąć, ma to być najpotężniejsze urządzenie w portfolio tego producenta. Naturalnie na jego wyposażeniu znajdzie się pełne spektrum komponentów z najwyższej półki, a także bardzo duża bateria. To jednak u Chińczyków z segmentu ultraflagowców oczywiste. Zwróćmy uwagę na moduł aparatu głównego, który w Find X8 Ultra zapowiada się niezwykle ciekawie.

Skąd już teraz wiemy, co zaoferuje ten potężny smartfon? Stosowną grafiką pochwalił się jeden z dyrektorów Oppo, Zhou Yibao. Oto ona:





Co tak właściwie jest na zdjęciu? To, co skryje w sobie wyspa na pleckach Oppo Find X8 Ultra. Na samej górze widzimy aparat z teleobiektywem z potrójnym zbliżeniem optycznym. Jak donoszą źródła, jest on wyposażony w matrycę Sony IMX906. Po prawej stronie widzimy aparat z peryskopowym obiektywem o sześciokrotnym zbliżeniu optycznym. Najprawdopodobniej korzysta z matrycy Sony IMX882. Po lewej stronie znajduje się aparat główny. Jego podstawowym komponentem jest jednocalowa matryca Sony LYT-900. Aparat widoczny na samym dole to aparat ultraszerokokątny z matrycą Sony IMX882.

Pozostaje pytanie, czym jest aparat tudzież czujnik znajdujący się w prawym dolnym rogu. Jak spekulują zagraniczne media, może to być czujnik obrazowania wielospektralnego. Dzięki niemu Oppo Find X8 Ultra ma zaoferować niezrównaną jakość zdjęć portretowych, zwłaszcza w aspekcie odwzorowania odcienia skóry.

Oppo Find X8 Ultra to zabawka tylko dla wybranych

Parametry aparatu w smartfonie Oppo Find X8 Ultra prezentują się imponująco i to bardzo. Sęk w tym, że najprawdopodobniej nie będzie nam dane osobiście sprawdzić, jak to, co na papierze, prezentuje się w rzeczywistości. Powód? Oczywiście chodzi o dostępność smartfona, która z bardzo dużym prawdopodobieństwem będzie mocno ograniczona. Czy Oppo Find X8 Ultra kiedykolwiek trafi do sprzedaży na jakimkolwiek innym rynku, niż chiński? Szanse są jedynie iluzoryczne, a szkoda.

