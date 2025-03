Nie uwierzysz jak wygląda Pixel 10. Google tym razem przegięło

Nie powiem aby było to jakimś wielkim zaskoczeniem. Pixel 6, 7 i 8 również wyglądają bardzo podobnie ze swoją poprzeczną belką z aparatami i obłymi kształtami. Między tymi smartfonami można się jednak dopatrzyć minimalnych różnic. Natomiast w przypadku modeli Pixel 9 i 10, takich różnic praktycznie nie będzie. Google idzie śladem Apple i zamierza zapewne przez 3 kolejne generacje trzymać się jednego wzorca. Czy to dobra czy zła wiadomość, to kwestia wtórna, narzekać będą zapewne Ci, którym Pixel 9 się po prostu nie podobał.

Google Pixel 10 Pro w całej okazałości

Popularny bloger OnLeaks opublikował pierwsze rendery Pixela 10 Pro wspólnie z serwisem Android Headlines. Jeśli macie wrażenie, że na zdjęciach poniżej widzicie Pixela 9 Pro to nie jesteście odosobnieni. Co więcej bazowy Pixel 10 wygląda praktycznie tak samo, ma identyczne rozmiary i co ciekawe według renderów również ma komplet trzech obiektywów jak w modelu Pro. Wymiary smartfona, który zadebiutuje prawdopodobnie pod koniec wakacji wynoszą 152,8 x 72 x 8,6 mm i są niemal identyczne jak w przypadku obecnego modelu. Nieznacznie wzrosła tylko grubość (z 8,5 na 8,6 mm) co daje nadzieje na nieco większą baterię. Ekran jest taki sam, czyli ma przekątną 6,3 cala i niestety Google pozostało przy błyszczącej ramce, która doskonale zbiera odciski palców i jest nieużywalna bez dodatkowego etui.

Google Pixel 10 Pro

Nic nie zmieniło się również w kwestii przycisków na bocznych ściankach czy otworów głośników i mikrofonów. Google poszło całkowicie na łatwiznę, co pewnie nie jest wcale taką złą wiadomością. Najważniejszy w nowym modelu będzie oczywiście procesor. Tensor G5 będzie produkowany przez TSMC w bardziej zaawansowanej litografii niż układ G4 produkowany przez Samsunga. Oznacza to nie tylko wyższą wydajność, ale przede wszystkim większą sprawność energetyczną. Ten aspekt był sporym minusem poprzednich Pixeli, choć w ostatnim modelu i tak dosyć wyraźnie go poprawiono, łącznie z modemem 5G. Miejmy jednak nadzieje, że nowy procesor przyniesie jeszcze lepsze efekty, bo do najlepszych nadal nieco brakuje.

Google Pixel 10

Na premierę nowego smartfona musimy jeszcze trochę poczekać. Powinien zostać oficjalnie zaprezentowany w sierpniu i co ważniejsze, będzie debiutował już z Androidem 16, który powinien być gotowy w okolicy czerwca tego roku. Google znacznie przyspieszyło proces produkcji nowej wersji systemu aby uniknąć powtórki z zeszłego roku gdy Android 15 pojawił się kilka miesięcy po nowych smartfonach.

Google Pixel 9a już niedługo

Znacznie wcześniej zadebiutuje model Pixel 9a, który może pojawić się w sklepach jeszcze w tym miesiącu. Dla odmiany design tego smartfona jest całkiem odmienny, z nieznacznie tylko zaznaczoną wyspą aparatów. Kluczowa będzie jednak jego cena oraz możliwości, które zapowiadają się bardzo atrakcyjnie. Dodając do tego sprawne i długoletnie aktualizacje, Pixel wyrasta nam powoli na pierwszy wybór w szerokim zakresie cenowym dla nowych smartfonów.

źródło: Android Headlines